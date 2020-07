Oroscopo Branko oggi, 4 luglio 2020: le previsioni del sabato

Oroscopo 4 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 luglio Branko: Leone

Le cose iniziano a andare finanziariamente. Puoi prendere l’iniziativa di entrare in palestra o fare esercizio fisico, solo per restare in forma. Lo scambio di note con i colleghi di lavoro sarà utile.

Oroscopo 4 luglio Branko: Vergine

Il passaggio a una nuova casa è indicato per alcuni. Dovrai fare un passo alla volta, poiché le cose affrettate potrebbero non servire al tuo scopo.

Oroscopo 4 luglio Branko: Bilancia

Questo è un giorno favorevole per concludere un affare di proprietà. Qualcosa che fai sul fronte sociale sarà molto apprezzato. Oggi ci si può aspettare un bel momento sul fronte romantico.

Oroscopo 4 luglio Branko: Scorpione

Guadagnare buoni soldi è predetto in un’impresa che stai iniziando. Alcuni guadagni solidi sono previsti sul fronte finanziario.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 luglio Branko: Sagittario

Verrà ricevuto un pagamento in sospeso previsto da alcuni. Potresti essere motivato a praticare uno sport all’aperto, solo per rimanere in forma.

Oroscopo 4 luglio Branko: Capricorno

È probabile che le campane nuziali attirino i candidati. La vita promette di essere più appagante, mentre fai degli sforzi speciali per compiacere la persona amata.

Oroscopo 4 luglio Branko: Acquario

Alcuni di voi potrebbero fare piani per dipingere la casa. Si può prevedere un periodo di riflessione dopo una storia d’amore vorticosa.

Oroscopo 4 luglio Branko: Pesci

Qualcosa che è iniziato sul fronte della salute è sicuro di farti sentire più in forma. Sarà necessaria la pazienza nel maneggiare un subordinato in errore sul lavoro.

Queste le previsioni di oggi di Branko, per approfondire leggete anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.