Oroscopo Branko oggi, 4 luglio 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo 4 luglio Branko: Ariete

Quando pensi di poter migliorare le cose, o mantenerle in un dolce status quo, apri la strada. Ma se credi che qualcun altro abbia la visione giusta, sarai il primo a seguirlo. Non si tratta di potere; si tratta del gruppo buono.

Oroscopo 4 luglio Branko: Toro

La differenza tra collezionismo e accaparramento sta nelle regole che guidano l’acquisizione. L’accaparramento è indiscriminato. Cosa richiederai dalle cose che aggiungi alla tua vita? Come fai a sapere quando vale la pena avere una cosa?

Oroscopo 4 luglio Branko: Gemelli

La tua missione è quella di prosperare come contributore al pianeta. Quanto a coloro che sono decisi esclusivamente a promuovere il proprio benessere, tu non lo capisci. La buona notizia è che non devi convincere nessuno. La tua vita è abbastanza convincente.

Oroscopo 4 luglio Branko: Cancro

La vita ti offre verità poetiche, brevi e contrastanti. Poiché molto viene tralasciato, sei in grado di riempire gli spazi vuoti e conciliare le contraddizioni. Se non riesci a dare un senso, fai arte.

previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 luglio Branko: Leone

Alcuni dei tuoi migliori insegnanti saranno persone morte anni fa. Le loro vite sono i tuoi piani di lezione e attualmente potrebbero sembrare più accessibili al tuo apprendistato di chiunque altro respiri. Riceverai risposte dall’aldilà.

Oroscopo 4 luglio Branko: Vergine

Evita di essere come il turista che fa le valigie troppo pesante o fa troppe prenotazioni, diventando in debito con gli obblighi che si sono creati. Tutto sarà curato quando andrai con meno e ti fidi dei capricci del momento.

Oroscopo 4 luglio Branko: Bilancia

Non devi fare le cose perfettamente per appartenere al gruppo. In effetti, poiché tutti nel gruppo sono imperfetti, i tuoi difetti fanno parte dei tuoi debiti, quindi non c’è bisogno di nasconderli.

Oroscopo 4 luglio Branko: Scorpione

I giochi facili non fanno i campioni. È come se questo giorno fosse sensibile a ciò di cui hai bisogno: niente di troppo sorprendente, solo un delicato svolgimento di una sfida sufficiente per rendere le cose interessanti.

oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 luglio Branko: Sagittario

La tua educazione continua e sta andando molto più forte al di fuori della scuola formale di quanto non sia o non sia mai stata al suo interno. Con la fame di imparare come tuo autista, divori intere feste di conoscenza.

Oroscopo 4 luglio Branko: Capricorno

Armonizzerai il tuo lavoro con le esigenze delle persone intorno a te. Ti ricorderai come ognuno di loro ha il proprio circolo di influenza e queste risonanze si estendono all’infinito. Ogni piccolo gesto conta.

Oroscopo 4 luglio Branko: Acquario

Sei un paese con la tua lingua e le tue leggi, le tue icone e la tua cultura, il tuo cibo e la tua estetica. Chi si sta prendendo il tempo per imparare il tuo paese? Chi “vive” lì senza adattarsi completamente al luogo?

Oroscopo 4 luglio Branko: Pesci

“Molte parole portano all’esaurimento”, dice Lao-Tzu, e lo hai sentito mentre ti addormenti con un libro o durante una conferenza o semplicemente desiderando di dormire quando qualcuno condivide le minuzie. Ti meriti la pace. Vai al silenzio.

