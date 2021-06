Oroscopo Branko oggi, 5 giugno 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutti i segni: dopo l’ultimo oroscopo di Branko siamo qui per conoscere le previsioni di oggi, 5 giugno 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo 5 giugno Branko: Ariete

Ogni fine porta i semi di un nuovo inizio. Metti gli occhi su quel nuovo inizio in corso e non ti perderai nemmeno quello che è successo prima.

Oroscopo 5 giugno Branko: Gemelli

Pensavi che le cose stessero per finire, ma in realtà sei sulla soglia di un nuovo inizio. Hai bisogno di vedere una vecchia situazione con occhi nuovi.

Oroscopo 5 giugno Branko: Cancro

Devi sacrificare proprio ciò su cui hai riposto le tue speranze. Ma quella che sembra una decisione disastrosa si rivelerà la tua salvezza.

Oroscopo 5 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 giugno Branko: Leone

Dai una seconda occhiata a quella “crisis du jour”. La gente potrebbe dire che è nuovo e diverso, ma in realtà è la solita solfa. Oroscopo 5 giugno Branko: Vergine

Lascia andare quella situazione senza vittorie. La promessa di una falsa sicurezza ti ha trattenuto troppo a lungo e sei pronto per andare per la tua strada.

Oroscopo 5 giugno Branko: Bilancia

Non fare niente di avventato. Ci sono forze sottili in gioco e non vuoi arrenderti quando dovresti resistere. Oroscopo 5 giugno Branko: Scorpione

Le scuse non sono facili, ma è esattamente quello che devi fare oggi. Non lasciare che l’orgoglio interferisca con un processo di guarigione atteso da tempo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 giugno Branko: Sagittario

Devi mettere in ordine la tua casa, sia letteralmente che figurativamente. Inizia con le fondamenta e procedi verso l’alto. Non è così impossibile come pensi.

Oroscopo 5 giugno Branko: Capricorno

Non puoi pretendere che le persone guardino oltre i propri punti ciechi. Ecco perché sono chiamati punti ciechi. Aiuta una persona cara a vedere la luce oggi.

Oroscopo 5 giugno Branko: Acquario

Chi avrebbe mai pensato che una fortuna si sarebbe rivelata così costosa? Paga il prezzo, sia finanziario che emotivo, perché ne vale comunque la pena.

Oroscopo 5 giugno Branko: Pesci

Metti a posto i tuoi sentimenti prima di andare oltre. Vuoi essere sicuro di fare le cose per le tue ragioni e non per quelle di qualcun altro.

