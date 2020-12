Oroscopo Branko oggi, 6 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Bentornati in questa sezione dedicata all’astrologia. Visto l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo ora delle previsioni di oggi, 6 dicembre 2020, frutto del riassunto libero dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 6 dicembre 2020 e poi uno sguardo all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 dicembre Branko: Ariete

Quello a cui stai pensando è il motivo per cui vuoi conoscere sia il leader che il piano che ti propone. Oroscopo 6 dicembre Branko: Toro

Puoi organizzare qualcosa per il tuo gruppo di animali domestici sul fronte sociale. È probabile che la tua richiesta di aumento abbia un orecchio comprensivo. Oroscopo 6 dicembre Branko: Gemelli

Il tuo aiuto a qualcuno nel suo prossimo evento sarà molto apprezzato sul fronte sociale. Ci sono buone possibilità di incontrare qualcuno, che si rivela una manna dal cielo.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Cancro

La giornata potrebbe farti tirare un sospiro di sollievo sul fronte accademico. È probabile che rivenditori e produttori trovino la giornata positiva. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 6 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 dicembre Branko: Leone

Un lungo prestito in sospeso può ora essere finalmente estinto. Non è il momento giusto per condividere i sentimenti con chi ha affascinato la tua mente e il tuo cuore. Oroscopo 6 dicembre Branko: Vergine

È probabile che un invito a qualche evento unico da parte di qualcuno di speciale scaldi il tuo cuore.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Bilancia

Non si può escludere un viaggio all’estero per qualcosa di importante. I nuovi al lavoro possono aspettarsi di ottenere tutto l’aiuto di cui hanno bisogno per stabilirsi.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Scorpione

È ora che tu diriga tutte le tue energie agli accademici. Fare nuove amicizie è molto probabile.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 dicembre Branko: Sagittario

Finanziariamente, non è probabile che tu debba affrontare molti problemi poiché gli investimenti precedenti mantengono sano il tuo conto in banca.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Capricorno

Le tue capacità di lavoro saranno abbastanza evidenti sul fronte sociale. È probabile che una proposta a sorpresa di qualcuno che ti piace ti faccia sorridere.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Acquario

Mantenere le promesse sul fronte sociale può rivelarsi difficile, ma in qualche modo ce la farai.

Oroscopo 6 dicembre Branko: Pesci

Puoi organizzare deliberatamente qualcosa solo per incontrare qualcuno che ami! La soddisfazione nella vita amorosa è molto indicata.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, sul sito trovate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.