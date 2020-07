Oroscopo Branko oggi, 6 luglio 2020: le previsioni della giornata

Oroscopo 6 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 luglio Branko: Leone

Alza la mano se ti senti come se non capissi ciò che viene detto. Potresti esprimere la domanda che è segretamente nella mente di tutti.

Oroscopo 6 luglio Branko: Vergine

Non offrirti di aiutare o finirai per tenere in mano la borsa e forse verrai anche incolpato per un fiasco non fatto da te. Aspetta rispettosamente.

Oroscopo 6 luglio Branko: Bilancia

Se non ti piace essere nel mezzo, cosa ci fai lì? Lascia che siano le parti in conflitto. Puoi startene al di fuori.

Oroscopo 6 luglio Branko: Scorpione

Non perdi un impegno, ma forse dovresti farlo solo una volta. Un errore onesto è solo davvero onesto.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 luglio Branko: Sagittario

Sei di nuovo coinvolto nello stesso combattimento? Non proprio. Ma ne è un’altra incarnazione. Tratta il conflitto come una variazione di un tema e lo trascenderai.

Oroscopo 6 luglio Branko: Capricorno

Hai imparato ad avere più fiducia e con ciò è nata la rinnovata fiducia delle persone in te. La prossima volta non essere così veloce a scartarti. Hai di più per te di quanto credi.

Oroscopo 6 luglio Branko: Acquario

Le conversazioni sembrano lunghe e tortuose ma prestate attenzione perché in tutta quella verbosità si nascondono i semi per la vostra prossima grande idea.

Oroscopo 6 luglio Branko: Pesci

Come si può cambiare idea se non si lasciano andare i giudizi passati? Dai a questa persona la possibilità di mostrare i suoi nuovi colori.

Queste le previsioni di oggi di Branko, scoprite in seguito le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.