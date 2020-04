Oroscopo Branko oggi, 7 aprile 2020: previsioni del giorno

Oroscopo 7 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 aprile Branko: Leone

Sembra che il difficile periodo degli ultimi mesi sia finito. Arriva una giornata produttiva per coloro che vogliono dedicarla al loro lavoro. Approfittane!

Oroscopo 7 aprile Branko: Vergine

Anche se il mondo esterno si ferma in questi giorni, in realtà devi continuare i tuoi piani. C’è totale confusione e per alcuni di voi potrebbe anche esserci un serio incontro di lavoro online o telefonico.

Oroscopo 7 aprile Branko: Bilancia

Questo periodo ci costringe a rimanere a casa e pensare. Il mondo lontano da casa, il caos quotidiano rende facile ascoltare il mondo interiore. Sarà una giornata piena di utili spunti per il futuro per te: resta con antenne alzate.

Oroscopo 7 aprile Branko: Scorpione

La maggior parte del lavoro non si interrompe durante questo periodo a causa di un impegno intelligente. Oggi, è garantito che la tua squadra sarà davvero preziosa!

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 aprile Branko: Sagittario

Le stelle ti spingono a fare molta attenzione oggi, perché puoi entrare in conflitto con alcuni dei tuoi colleghi rivali. È fattibile, sì, ma stai attento!

Oroscopo 7 aprile Branko: Capricorno

Il momento critico in cui ci troviamo ci impedisce di fare viaggi quando non ne abbiamo bisogno. Nulla ti sta fermando, ma se senti il ​​bisogno di sognare un po ‘e pianificare il tuo prossimo obiettivo fallo per il termine dell’emergenza.

Oroscopo 7 aprile Branko: Acquario

Giorno dedicato alle questioni bancarie ed economiche. Approfitta dei pianeti per affrontare queste situazioni che ti sono state care di recente.

Oroscopo 7 aprile Branko: Pesci

Coloro che hanno i propri affari saranno in grado di contare sull’aiuto affidabile dei membri del personale per risolvere qualsiasi problema che si presenta oggi.

Queste le previsioni di oggi di Branko, e per un’altra voce autorevole vi segnaliamo le previsioni di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00