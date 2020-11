Oroscopo Branko oggi, 8 novembre 2020: le previsioni del giorno

Per tutti i segni zodiacali, buona domenica! Siamo pronti dopo l’ultimo oroscopo di Branko per le previsioni di oggi, 8 novembre 2020, con la nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 8 novembre 2020 e poi date uno sguardo all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 novembre Branko: Ariete

Sei la forza inarrestabile per l’oggetto inamovibile di qualcun altro. Potrebbe durare per sempre, quindi trova un compromesso con cui puoi convivere. Oroscopo 8 novembre Branko: Toro

Le informazioni non ti renderanno felice, ma la persona che le condivide lo farà. Sei felice che un certo qualcuno si stia finalmente confidando con te.

Oroscopo 8 novembre Branko: Gemelli

Le persone sono spesso attratte da ciò che potrebbe essere piuttosto che da ciò che è. La tua missione (se scegli di accettarla) è incastrarli sulla realtà.

Oroscopo 8 novembre Branko: Cancro

Modifica la tua posizione nei confronti di una questione fortemente contestata. La marea dell’opinione è cambiata e non vuoi essere preso dalle correnti incrociate.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 8 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 novembre Branko: Leone

Le brutte verità continuano ad emergere, ma non ti saresti mai aspettato che fossero così incriminanti. Sii cauto mentre guardi cadere la stella di un avversario. Oroscopo 8 novembre Branko: Vergine

Se le questioni private si stanno riversando nel lavoro, la scritta è sul muro. Hai bisogno di più tempi di inattività.

Oroscopo 8 novembre Branko: Bilancia

A volte è la cosa di cui dici di non poter vivere senza che ostacola il progresso. Dì addio alla fissazione e ciao all’appagamento.

Oroscopo 8 novembre Branko: Scorpione

Hai detto che te ne saresti andato se le cose avessero raggiunto un certo punto, ma dovresti ripensarci. Ciò che aveva senso allora sarebbe stato disastroso ora.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 novembre Branko: Sagittario

Ti sei piegato per accogliere un amico, quindi la sua defezione fa davvero male. Ma non importa. Chiunque possa esaurirti non era davvero un amico.

Oroscopo 8 novembre Branko: Capricorno

Qualcuno che era fuori combattimento ora è tornato. Grazie al cielo sei sempre politico. Sii felice di vederlo e lui farà lo stesso.

Oroscopo 8 novembre Branko: Acquario

L’errore di qualcuno finisce per essere la tua manna dal cielo. Ma non aspettarti un sussidio facile perché richiederà del lavoro da parte tua per cambiare le cose.

Oroscopo 8 novembre Branko: Pesci

Sei troppo concentrato sugli errori e non abbastanza sui diritti. Se desideri davvero un risultato più positivo, adotta un approccio più riabilitativo.

Aggiornamento ore 8.00

Queste erano le previsioni di oggi di Branko, sul sito avete poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.