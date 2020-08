Oroscopo Branko oggi, 9 agosto 2020: le previsioni di domenica

Benvenuti cari amici dell’astrologia, per questa domenica ricca di colpi di scena dal cielo. Visto l’ultimo oroscopo di Branko ci addentriamo nelle previsioni di oggi, 9 agosto 2020, con la nostra rielaborazione delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l'oroscopo di Branko per oggi, 9 agosto 2020

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 agosto Branko: Ariete

Le preoccupazioni finanziarie diventano un ricordo del passato mentre cerchi nuove strade per guadagnare. Solo la tua iniziativa ti aiuterà a procedere verso il tuo obiettivo sul fronte professionale.

Oroscopo 9 agosto Branko: Toro

Il coniuge o un amico intimo possono indurti a fare qualcosa di cui in seguito potresti pentirti. Alcuni di voi potrebbero decidere di iscriversi a un centro benessere o a un regime di fitness. Una separazione temporanea con il partner possibile a causa della sua uscita dalla città.

Oroscopo 9 agosto Branko: Gemelli

La proprietà acquisita in precedenza può dare ottimi rendimenti. Una buona prestazione sul fronte accademico ti porterà un passo avanti verso qualcosa che desideri. I suggerimenti dell’amato possono aumentare la tua aspettativa di divertirti!

Oroscopo 9 agosto Branko: Cancro

È meglio non correre alcun rischio sul fronte finanziario, anche se calcolato. Gli speculatori e coloro che sono coinvolti nel mercato azionario potrebbero trovare la giornata promettente. Il fronte domestico si illumina con l’arrivo di un parente da fuori città o dall’estero.

Oroscopo 9 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 agosto Branko: Leone

Potresti essere trovato debole in un campo particolare sul fronte accademico e subirne le conseguenze. Puoi salvare la tua relazione solo cambiando la tua mentalità e diventando più aperto e ricettivo.

Oroscopo 9 agosto Branko: Vergine

È probabile che ti impegni a mantenerti in forma e tenere a bada tutti i disturbi. Una lunga escursione è in cantiere per i giovani e promette un grande divertimento. Una buona notizia attende alcuni nel mercato immobiliare.

Oroscopo 9 agosto Branko: Bilancia

Il denaro non è un problema e potrai acquistare tutti i comfort di cui hai bisogno. È probabile che una persona dalla parte sbagliata al lavoro si avvicini a te e crei un rapporto professionale duraturo. L’ambiente domestico sarà tranquillo e ti permetterà di fare le tue cose.

Oroscopo 9 agosto Branko: Scorpione

Avrai bisogno di gestire una situazione con guanti morbidi, se non vuoi problemi in un secondo momento. La tua fiducia ritorna quando ricevi il supporto totale della persona che ami. Una questione controversa sulla proprietà sarà risolta amichevolmente.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 agosto Branko: Sagittario

La meditazione, lo yoga o un regime di esercizio fisico faranno molto per rimetterti in forma. Pianificare un viaggio con qualcuno, piuttosto che viaggiare da soli, sarà una decisione corretta.

Oroscopo 9 agosto Branko: Capricorno

Potresti non essere in grado di ottenere molto oggi sul fronte del lavoro a causa di viaggi o riunioni. Aiutare sul fronte interno ti darà un senso di immensa soddisfazione. Puoi decidere di mantenerti in perfetta salute con l’autodisciplina.

Oroscopo 9 agosto Branko: Acquario

Le attività extracurriculari possono richiedere una parte importante del tuo tempo sul fronte accademico, ma ti faranno comunque riconoscere. Può essere amore a prima vista o abbinamento di vibrazioni, ma oggi è probabile che l’amore sboccerà per alcuni.

Oroscopo 9 agosto Branko: Pesci

Le stelle dei viaggi bruciano luminose e ti incoraggiano a fare le valigie e muoverti, quindi goditi una meritata pausa. I ritorni dalla tua proprietà saranno sufficienti per finanziare qualcosa che desideri.

Queste le previsioni di oggi di Branko