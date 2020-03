Oroscopo Branko oggi, 9 marzo 2020: la giornata secondo l’astrologo

Oroscopo 9 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 marzo Branko: Leone

Questa settimana non è la migliore. Conti su meno vivacità, e l’opposizione di Mercurio ti spinge a scambi di opinione che non vengono normalmente tenuti in considerazione.

Oroscopo 9 marzo Branko: Vergine

Non sei uno di quelli che cercano la verità. Fai affidamento sulla tua intelligenza e perspicacia. Ma nel segno della luna piena di questa settimana, riceverai molte risposte. Sta a te ascoltare.

Oroscopo 9 marzo Branko: Bilancia

L’amore è intenso ma controverso. Pensa prima di agire. Perché certi momenti di tensione non passano nemmeno sotto la croce. Definisci la tua pazienza, una qualità che non brilli. Se hai fretta, puoi diventare sensibile e finire con avventure di scarsa soddisfazione.

Oroscopo 9 marzo Branko: Scorpione

Marte, il tuo pianeta guida, ha la passione, la forza e la determinazione per dominare in pochi giorni isolati con stati d’animo meno vibranti.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 marzo Branko: Sagittario

Una strana settiman, lunedì e martedì non sono buoni come il sole e la luna. Quindi la luna scompare, ma il sole rimane in Pesci e irrita il settore familiare. Gli impegni si sovrappongono, ci sono piccoli ostacoli, ma puoi farcela.

Oroscopo 9 marzo Branko: Capricorno

Non è vero che sei conservatore. Forse sei lento nei cambiamenti, pensi due volte prima di cambiare radicalmente, ma non sei sicuro di smettere di guardare indietro quando esci. Ora sei pronto per prendere una di queste decisioni finali.

Oroscopo 9 marzo Branko: Acquario

Nessuna meraviglia per il cuore. Quindi fai di più. Regola le antenne e vedrai un’occasione inaspettata. Mercurio, al di fuori della simpatia, può guidarti in ciò che sarà utile per la tua carriera.

Oroscopo 9 marzo Branko: Pesci

Non presti attenzione al fatto che un’emozione, un’idea, sia oggettiva come la sensazione di veglia. In questi momenti, per te, la verità è quella che è in grado di trovare un posto nel cuore.

Abbiamo letto i consigli di oggi di Branko, che possono essere confrontati con quelli della giornata di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00