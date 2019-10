Oroscopo del 1 novembre 2019: i pronostici di domani

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 1 novembre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 31 ottobre 2019.

Oroscopo 1 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 1 novembre: Ariete

Qualcuno ti ha tenuto nascosto qualcosa? Forse hanno, ma sarebbe saggio non far loro sapere che hai i tuoi sospetti. Continua come se nulla fosse cambiato e molto probabilmente a un certo punto riveleranno ciò che hanno cercato di nascondere. Oroscopo 1 novembre: Toro

Mentre Mercurio diventa retrogrado nel tuo segno opposto oggi potresti trovare ancora più difficile del solito vedere le cose dal punto di vista di un’altra persona. Dal loro punto di vista possono anche essere confusi sulle tue motivazioni. I malintesi sono probabili.

Oroscopo 1 novembre: Gemelli

Non cadere nella trappola di spingerti due volte più forte solo per completare gli stessi vecchi compiti. Se trovi davvero così difficile rimanere al passo con le cose, allora forse sei nella linea di lavoro sbagliata e dovresti fare qualcos’altro.

Oroscopo 1 novembre: Cancro

Se c’è qualcosa che avresti dovuto fare, ma per un motivo o un altro non ti sei mai completamente avvicinato, avrai un’altra opportunità nei prossimi giorni. Questa volta devi prenderti sul serio e completarlo, e di alto livello.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 1 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 novembre: Leone

Ad alcune persone piace guardare dal lato negativo della vita ma non devi essere come loro. Se puoi, trova il modo di rallegrarli. Se non ci riesci, dai loro un ampio ormeggio in modo che non abbiano la possibilità di infettarti con il loro ridicolo pessimismo. Oroscopo 1 novembre: Vergine

Assicurati di sapere di cosa stai parlando prima di aprire la bocca e dire agli altri cosa hanno fatto di sbagliato. Se dici qualcosa che non è vero o che può essere facilmente confutato, sarai tu a sembrare sciocco, non loro.

Oroscopo 1 novembre: Bilancia

Potresti essere un po ‘lento nel segno nelle prossime 24 ore, ma va bene. Mentre il pianeta mente Mercurio diventa retrogrado oggi ti pagherà lasciare che altre persone prendano il comando, specialmente per quanto riguarda il denaro e le questioni commerciali. Lascia che facciano gli errori.

Oroscopo 1 novembre: Scorpione

Se hai un’idea chiara di ciò che vuoi e di come intendi ottenerlo, nessuna forza sulla Terra può fermarti. Se, tuttavia, le tue idee sono vaghe, non otterrai nulla che valga la pena andare. Sii fermo, sii forte e, soprattutto, sii concentrato.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 1 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 novembre: Sagittario

Oggi potresti avere difficoltà ad andare avanti, ma potrebbe non essere una brutta cosa. Questo è un momento per pianificare piuttosto che per fare, quindi concediti il ​​permesso di muoverti fisicamente più lentamente in modo che più energia possa essere deviata nella tua mente dove è più necessaria.

Oroscopo 1 novembre: Capricorno

Indipendentemente da ciò che gli amici e i familiari potrebbero dire al contrario, i pianeti avvertono che stai venendo fuorviato, quindi controlla fatti e cifre per te stesso prima di procedere con tutto ciò che potrebbe costarti denaro se sbagli. Non puoi stare troppo attento.

Oroscopo 1 novembre: Acquario

Devi essere più realistico riguardo ai tuoi sogni e desideri, in particolare quelli che insegui da anni. Mentre Mercurio inizia la sua fase retrograda oggi, non puoi permetterti di credere alle fiabe. È tempo di crescere e andare avanti. Oroscopo 1 novembre: Pesci

Sforzati di essere ottimista in ogni momento e in tutte le situazioni. Se scegli di concentrarti su cose che hanno maggiori probabilità di andare storto che non a destra, corri il rischio di incoraggiarlo. La tua mente è uno strumento potente e deve essere usata con saggezza.

Aggiornamento ore 9.00