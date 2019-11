Oroscopo del 7 novembre 2019: le stelle di domani

Ecco l’oroscopo per la giornata del 7 novembre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 6 ottobre 2019.

Oroscopo 7 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 7 novembre: Ariete

Dovrai esercitare un’autodisciplina enorme quando hai a che fare con persone che non condividono il tipo di stimolo e dedizione che ti viene naturale. Arrabbiarsi con loro non risolverà nulla, quindi fai un respiro profondo e accetta che i loro sforzi saranno sempre inferiori. Oroscopo 7 novembre: Toro

Sicuramente metti in discussione il valore di una relazione, ma fallo a livello privato. Se rendi pubblici i tuoi dubbi, è probabile che aumenti le possibilità che la relazione si stacchi. O è segretamente ciò che speri accada?

Oroscopo 7 novembre: Gemelli

Se non hai voglia di uscire nel mondo e incontrare persone oggi, non forzarlo. I pianeti indicano che una breve pausa dalla tua fitta agenda, sia sociale che professionale, farà meraviglie per il tuo benessere – e niente conta più di come ti senti.

Oroscopo 7 novembre: Cancro

A tutti i costi evitare di perseguire un qualche tipo di vendetta. Potresti non voler scendere a compromessi, soprattutto per una questione di principio, ma i pianeti avvertono che questo è il momento sbagliato per essere coinvolti in una faida con persone in posizioni di potere. Sii intelligente e mantieni la distanza.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 7 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 novembre: Leone

Il messaggio delle stelle oggi Leo è che non devi venderti allo scoperto. È raro che fai un passo indietro dalla ribalta, ma al momento sembra che lo stia facendo, e non va bene. Fai sempre meglio quando agisci più della vita! Oroscopo 7 novembre: Vergine

Potresti essere un pignolo per fare le cose nel modo giusto, ma i pianeti ti incoraggiano a dare a te stesso e ad altri un po ‘di spazio per le successive 24 ore. Non devi fare tutto alla perfezione Vergine, quindi resisti ad accumulare ulteriore pressione su te stesso.

Oroscopo 7 novembre: Bilancia

Indipendentemente dalle restrizioni che potresti incontrare, devi continuare a collegarti e devi continuare a credere che a un certo punto supererai – e lo farai. Non guardarlo come Bilancia in difficoltà, guardalo come gettando le basi per il successo futuro.

Oroscopo 7 novembre: Scorpione

Se hai delle faccende che devono essere finite, vai avanti con loro il più presto possibile. Vieni a metà pomeriggio ci saranno questioni molto più interessanti da affrontare e non vuoi che cose minori ti trattengano in alcun modo.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 7 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 novembre: Sagittario

Hai fatto sforzi al di là della chiamata del dovere nelle ultime settimane e non sono passati inosservati. Tra oggi e il fine settimana qualcuno in una posizione di autorità chiarirà che pensano molto alle tue capacità. Abbastanza per pagarti di più? Può essere.

Oroscopo 7 novembre: Capricorno

Non solo possiedi la forza di vedere un compito difficile fino alla fine, ma anche la resistenza – e questa è una combinazione vincente. Non credere a nessuno che ti dice che stai mirando troppo in alto – ciò che è alto per loro difficilmente ti mette alla prova.

Oroscopo 7 novembre: Acquario

Non sei mai stato uno che si preoccupasse molto del denaro, ma gli eventi recenti ti hanno fatto capire che se hai intenzione di soddisfare determinate ambizioni, avrai bisogno di alcune risorse materiali dietro di te. Inizia a guadagnare di più e inizia a risparmiare! Oroscopo 7 novembre: Pesci

Il tuo modo di vedere la vita è stato estremamente positivo negli ultimi e lunghi anni che continuano. Alcuni individui possono fare di tutto per portarti al loro livello, ma non ci riusciranno – sei troppo innamorato della vita per temerla come loro.

Aggiornamento ore 9.00