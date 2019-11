Oroscopo del giorno 13 novembre 2019: i consigli per domani

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo per la giornata del 13 novembre 2019, segno per segno. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 12 ottobre 2019.

Oroscopo 13 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 novembre: Ariete

Se ieri sembrava tu dovessi preservare chissà quale grande segreto, oggi alcune parole di profonda verità potrebbero ferire non solo chi ti è vicino, ma anche persone che non lo meritano affatto. Attenzione all’esagerazione. Oroscopo 12 novembre: Toro

E’ una giornata di grande emozione oggi per il Toro: non sempre si tratta di emozioni positive, certo, ma incanalando al meglio anche le negatività, tutto si risolve. Per chi attende invece qualche evento lieto, oggi è un giorno propizio.

Oroscopo 12 novembre: Gemelli

Il lavoro va a corrente alternata per gli amici dei gemelli, ma questo non vale per i sentimenti, che vedono oggi l’intercessione astrale affinché la svolta possa arrivare anche per i meno fortunati in amore.

Oroscopo 12 novembre: Cancro

Dopo una giornata di delusione, oggi un’altra di frustrazione per via del lavoro. Troppi impegni che non lasciano via, col rischio di dover anche toppare alcuni appuntamenti importanti. Non demordete, c’è sempre luce in fondo ai tunnel.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 12 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 novembre: Leone

Ancora un altro giorno in cui io doppio binario delle responsabilità ti attanaglia: sia casa che al lavoro bisogna essere equidistanti rispetto alle proprie esigenze che a quelle delle persone care. Che, appunto, non sempre combaciano purtroppo. Oroscopo 12 novembre: Vergine

In mezzo a un totale disastro emotivo come quello che sembra prefiggersi a inizio giornata, arriva poi la svolta pomeridiana. Le ombre si diradano e, se non proprio il sole, qualche luce inizia a vedersi.

Oroscopo 12 novembre: Bilancia

E’ una giornata nella quale la grande emotività può farla da padrona, ma anche una nella quale la sfera sentimentale e, per così dire, quella erotica, può rivelare alcune cosa piuttosto intriganti.

Oroscopo 12 novembre: Scorpione

Dal punto di vista della foga agonistica, oggi potreste essere dei professionisti di Serie A. Se provate a non prendervi troppo sul serio, forse eviterete liti che potrebbero essere deleterie e, soprattutto, inutili e nei peggiori contesti possibili.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 12 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 novembre: Sagittario

La luna continua a intromettervi e la vostra spiccata e a tratti eccessiva emotività potrebbe urtare i sentimenti di qualcuno. Come detto, nei prossimi due o tre giorni bisogna tenere duro, godersi le cose belle e non piangersi addosso.

Oroscopo 12 novembre: Capricorno

Occhio alla salute perchè in questa giornata ricca di spunti dal punto di vista professionale, potrebbero esserci rivolti negativi da questo punto di vista. Per chi soffre di cuore o di ipertensione è consigliabile un rallentamento.

Oroscopo 12 novembre: Acquario

Come detto nei giorni scorsi, sul piano della carriera sono giorni crucial, sia perchè ci sono dubbi su quale sia la strada da prendere sia perchè sono coinvolte, in questo anche altre persone. Oroscopo 12 novembre: Pesci

Non fatevi condizionare dalle scelte degli altri nel prender le vostre. Sarà una giornata controversa, nella quale alla poca voglia di responsabilità si somma la necessità di assumersele. Ma decidete con la vostra testa.

Aggiornamento ore 9.30