Oroscopo del giorno 14 novembre 2019: i consigli per domani

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo per la giornata del 14 novembre 2019, segno per segno. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 13 ottobre 2019.

Oroscopo 13 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 novembre: Ariete

La quiete dopo la tempesta non è solo un aforisma poetico, ma anche uno stato d’animo che di domina in questa giornata odierna dopo le burrasche da cui venite. Oroscopo 12 novembre: Toro

Il Toro viaggia sulle note alte dell’adrenalina e dell’entusiasmo: un lieto evento o una notizia attesa vi entusiasma, ma attenzione agli equilibri col pragmatismo. Se perdete contatto con il raziocinio, in caso di delusioni poi il dolore è doppio.

Oroscopo 12 novembre: Gemelli

Ancora dissidi sul fronte lavorativo, mentre per fortuna un netto miglioramento sul piano della salute. A coloro che sono soggetti allo stress, però, è consigliabile, se possibile, prendersi un giorno di relax.

Oroscopo 12 novembre: Cancro

Dopo qualche buona parola in più sul piano dell’impegno lavorativo, arrivano anche delle gratificazioni personali che sbloccano una situazione relazionale un pò in bilico.

Oroscopo 12 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 novembre: Leone

Ancora un altro giorno in cui i Leone dovranno stringere i denti ma, poi, alla fine di tutto, incassare anche complimenti e encomi. E’ un momento di ispirazione professionale, e potrebbe durare anche fino a metà dicembre. Oroscopo 12 novembre: Vergine

La gioia che sapete esprimere quest’oggi anche con un solo sorriso è la panacea di alcune situazioni che rischiano di incancrenirsi sul piano delle relazioni. Siete, in pratica, un salvagente per i più restii a emozionarsi.

Oroscopo 12 novembre: Bilancia

Qualcuno dice che la salute non è legata anche alla moda, eppure gli indizi di oggi suggeriscono alla Bilancia di non trascurare il secondo aspetto, per poter migliorare anche nel primo.

Oroscopo 12 novembre: Scorpione

Emozionati, elettrizzati, e anche un pò tesi perchè di fronte avrete ancora persone su cui contate poco: ma è una prova da superare e si consiglia di agire con logica e lungimiranza.

Oroscopo 12 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 novembre: Sagittario

La stanchezza dopo ieri si fa sentire, ma anche la felicità. I vostri sforzi sono, anche se solo in parte, compresi e non fraintesi, e con un pò di aplomb e di pazienza anche le situazioni controverse si possono raddrizzare.

Oroscopo 12 novembre: Capricorno

Qualche problema di vista, o magari anche di prospettiva facendo un paragone. Salute e progetti futuri si mescolano insieme anche oggi.

Oroscopo 12 novembre: Acquario

La linea non è un vostro must, ma certe giornate, specie se piove e fa freddo, indugiare troppo con lo sguardo nella dispensa non aiuta certo a sentirsi meglio. Oroscopo 12 novembre: Pesci

Un pò di sano cinismo, a dirla tutta, non vi è mai mancato. Ma quando lo usate troppo rischia di diventare un boomerang. Siate ragionevoli.

