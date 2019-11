Oroscopo del giorno 9 novembre 2019: i consigli per domani

Ecco l’oroscopo per la giornata del 9 novembre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 8 ottobre 2019.

Oroscopo 9 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 novembre: Ariete

Se ci sono problemi che devono essere affrontati in una situazione aziendale, si renderanno evidenti tra oggi e la luna piena di martedì. Ma se sai già cosa devi fare, non aspettare – agisci ora per scelta personale. Oroscopo 9 novembre: Toro

Nonostante ciò che gli altri potrebbero dirti, non è necessario sacrificare il piacere per il dovere. C’è più che abbastanza spazio nella tua vita per fare ciò che deve essere fatto e divertirti allo stesso tempo. Potresti persino trovare il modo di mescolare i due.

Oroscopo 9 novembre: Gemelli

Non perdere tempo a cercare di adattarti ai piani degli altri perché quei piani sono sbagliati. Segui la tua strada, fai le tue cose e, se gli altri si lamentano che non sembri più un giocatore di squadra, fai sapere loro che non lo sei mai stato!

Oroscopo 9 novembre: Cancro

Sii sempre gentile con le persone che sono importanti per te e che potrebbero essere in grado di favorire le tue ambizioni, ma sii gentile anche con tutti gli altri. Ogni essere umano è unico e ha il suo valore intrinseco, quindi onorali.

Oroscopo 9 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 novembre: Leone

Non cambierai l’atteggiamento degli altri cercando di costringerli a vedere le cose a modo tuo. Possono giocare insieme, tanto per farti piacere, ma, semmai, i tuoi sforzi, a lungo termine, induriranno semplicemente i loro pregiudizi e credenze. Oroscopo 9 novembre: Vergine

Devi avere un po ‘più di fiducia in te stesso, specialmente quando hai a che fare con persone che sembrano sapere di più sul mondo di te. Per lo meno puoi imparare da loro – e potresti anche essere in grado di insegnare loro qualcosa.

Oroscopo 9 novembre: Bilancia

Ci sono alcuni combattimenti che non puoi mai vincere e sei sul punto di affrontarne uno adesso. Fatevi un favore e arretrate prima di entrare così lontano da non poter più uscire. Non è codardia Bilancia, è buon senso.

Oroscopo 9 novembre: Scorpione

I pianeti avvertono che se vieni troppo forte con qualcuno oggi, li rivolterai contro di te. Solo perché hai una personalità forte non significa che dovresti usarlo in ogni occasione. A volte un approccio più morbido funziona meglio.

Oroscopo 9 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 novembre: Sagittario

Ti piace puntare in alto, ma nei prossimi giorni sarebbe saggio fissare obiettivi facili da raggiungere. Più ti avvicini alla luna piena di martedì, più ovvio sarà che alcuni obiettivi rimarranno sempre fuori portata.

Oroscopo 9 novembre: Capricorno

Non preoccuparti se inizi a perdere interesse per qualcosa che un tempo significava molto per te – è semplicemente un segno che i tuoi gusti stanno maturando. Ovviamente non tutti lo capiranno, quindi potresti dover lasciare anche alcuni vecchi amici.

Oroscopo 9 novembre: Acquario

Puoi onestamente credere di poter tenere in aria dieci diverse palle contemporaneamente, ma anche se ci riuscirai per un po ‘, alla fine potrebbero cadere. Concentrati sulle tre cose che significano di più per te. Oroscopo 9 novembre: Pesci

Diffida delle persone che sembrano sapere di cosa stanno parlando, ma rifiuta di darti garanzie sicure che non sarai di tasca tua se le cose vanno male. Possono scommettere se vogliono – ma non con i tuoi soldi!

