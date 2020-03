Oroscopo della settimana Branko: la classifica dei segni dal 30 marzo al 5 aprile 2020

Ecco una nuova settimana che inizia, con tante speranze e propositi. Nei prossimi sette giorni ci sarà anche un cambio di mese, per cui tante cose potranno variare. Vediamo dunque le previsioni di Branko da lunedì 30 marzo 2020 a domenica 5 aprile 2020.

Di seguito, segno per segno, l’oroscopo della settimana di Branko, nella nostra sintesi liberamente tratta dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Sarai in grado di gestire un anziano di famiglia, che è arrabbiato con qualcuno. Se hai la volontà, troverai sempre un modo. Una mano amica per chi è nel bisogno rischia di accrescere la tua immagine sul fronte sociale. Qualcuno che semplicemente ti adora, prenderà in considerazione te e ti fornirà tutto il supporto di cui hai bisogno.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Una piacevole sorpresa ti attende sul fronte domestico. Proteggiti dall’eccesso di fiducia sul fronte professionale. Soddisfa gli sbalzi d’umore del partner nei prossimi giorni per mantenere l’armonia domestica.

L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli

Dovrai migliorare le tue prestazioni per lasciare il segno. Questa è una settimana eccellente in cui puoi trascorrere del tempo in modo costruttivo. Attrarre un numero di persone darà una grande spinta alla tua autostima.

L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro

La vita familiare scorre senza intoppi ed è probabile che ti mantenga felicemente impegnato. La tua natura effervescente e la tua abilità comunicativa rischiano di entusiasmare tutti quelli intorno a te. Il tuo fascino e la tua persistenza pagheranno.

Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

È probabile che ti esibirai molto al di sotto delle tue capacità e in questa settimana potresti ritrovarti in uno stato d’animo contemplativo. Una spolverata di passione renderà probabilmente la settimana romantica e perfetta per te.

Oroscopo Branko della settimana: Vergine