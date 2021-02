Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 1 al 7 febbraio 2021

Si apre la nuova settimana, e anche noi allarghiamo la mente considerando le previsioni di Branko da lunedì 1 a domenica 7 febbraio 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, tratto liberamente dalla sintesi delle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

La lode è in serbo per te sul fronte professionale in riconoscimento della tua prestazione eccezionale.

La guida di qualcuno si rivelerà una manna dal cielo e ti aiuterà a superare una dura competizione. Coloro che si abbandonano alla speculazione possono diventare ricchi.

L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli

Tornare in forma non sarà così difficile come inizialmente sembrava. Una riunione di famiglia è in programma.

L’oroscopo della settimana Branko: Cancro

Potresti essere costretto a svolgere il compito di qualcun altro al lavoro, ma poco puoi fare al riguardo.

Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

Trascurare gli studi potrebbe renderti difficile recuperare il ritardo in un secondo momento.

Oroscopo della settimana Branko: Vergine

Potresti non essere soddisfatto del tipo di pagamento che stai ricevendo per il tuo lavoro, ma qualcosa è meglio di niente. Non indulgere nell’automedicazione.