Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 13 al 19 luglio 2020

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

È probabile che i tuoi sforzi vadano sprecati in qualcosa che desideri disperatamente completare. Le preoccupazioni per la salute dovranno essere affrontate rapidamente prima che ti faccia star male. Oroscopo della settimana Branko: Toro

Dal punto di vista finanziario, dovrai essere un po ‘più prudente nelle tue spese. Un rivale può provare a mettere lo zampino nelle tue opere sul lavoro.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Qualcuno sul fronte della famiglia può essere molto sconsiderato riguardo ai tuoi sentimenti. Il partner può essere turbato dal tuo atteggiamento sul fronte romantico. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Questa non è la settimana per prendere le cose alla leggera al lavoro, perché potresti essere penalizzato. Il carico di lavoro rischia di drenare la tua energia. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Devi rimanere un po ‘attento sul fronte lavorativo, specialmente di fronte a quelli con cui non vai d’accordo. Il tempo sarà un premio per coloro che cercano di rispettare una scadenza. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Le responsabilità familiari possono sconvolgere i tuoi piani personali. Le possibilità di trascorrere del tempo con il partner sembrano scarse.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

La tua riluttanza ad estendere una mano a qualcuno nel bisogno potrebbe non andare bene con quelli intorno. Le cose non sembrano propositive con il partner.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

La tua competenza può essere messa in discussione sul fronte professionale e mostrarti in cattiva luce. I rendimenti di un investimento potrebbero non essere buoni come previsto.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È probabile che alcuni di voi trascorrano la settimana in compagnia di bambini. Il lavoro domestico può sembrare un peso per alcuni.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

È probabile che riacquisti la fiducia con i tuoi sostenitori che fanno il tifo per te. Le questioni relative alla proprietà saranno risolte amichevolmente.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Puoi scegliere di accompagnare qualcuno in viaggio e godertelo a fondo. Superare la dura competizione sul lavoro non sarà troppo difficile.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Il tuo desiderio di eccellere sul fronte professionale ti porterà probabilmente a livelli più alti. Potresti ottenere il supporto che cerchi sul fronte sociale. La salute di coloro che soffrono migliora.

