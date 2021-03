Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 15 al 21 marzo 2021

Ecco la settimana che entra e noi siamo pronti per conoscere tutto, ma proprio tutto delle previsioni di Branko da lunedì 15 a domenica 21 marzo 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, frutto del lavoro di sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Potrebbe essere necessario parlare a nome di qualcuno, quindi non scappare! Qualcosa che speravi sul fronte professionale accadrà. Il fronte accademico sembra luminoso, poiché sei in grado di dare un buon resoconto di te stesso. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Sii prudente quando metti soldi in scommesse o speculazioni, poiché la fortuna potrebbe non supportarti a tempo indeterminato. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Dovrai impedire a qualcuno che non ti piace di attaccarti a te durante un’uscita. La salute rimane soddisfacente. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro È probabile che questa settimana rimarrai in uno stato mentale confuso, a causa dell’indecisione di un anziano. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone L’aumento del carico di lavoro minaccia di occupare una parte importante del tuo tempo. Stabilire il ritmo sul fronte accademico sarà un passo nella giusta direzione. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Per alcuni non si può escludere che esplodere in una relazione. Qualcosa che hai detto per scherzo potrebbe non andare d’accordo con i tuoi cari e vicini, quindi fai attenzione.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

È probabile che la tua natura impressionerà coloro che ti circondano. Non si possono escludere possibilità di entrare in una zuppa densa per una questione sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

La tua performance sul fronte accademico può lasciare molto a desiderare. Godersi la compagnia dei propri cari è sulle carte. Qualcuno sarà lì per aiutarti finanziariamente.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È nel tuo interesse migliorare le tue abitudini alimentari, se vuoi rimanere in buona salute. La vita amorosa rimane soddisfacente.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Dovrai essere in prima linea per assicurarti il successo. I tentativi di tornare in forma saranno ampiamente ricompensati.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Il denaro speso per una buona causa darà ottimi rendimenti in natura. Alcuni di voi potrebbero essere tentati di rubare una breve vacanza nel bel mezzo del lavoro.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Il lifting della casa è sulle carte e fornirà un cambiamento tanto necessario. Potrebbero sorgere differenze con il coniuge, quindi è meglio dare spazio.

