Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 16 al 22 agosto 2021

Siamo pronti per uno studio sulla settimana, in modo da conoscere tutte le nostre prospettive con le previsioni di Branko da lunedì 16 a domenica 22 agosto 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in analisi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Potresti avere mano libera per implementare le tue idee. Un’ottima opportunità si presenta sul fronte degli affari e ti consentirà di raggiungerla e coglierla. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Riuscirai ad aderire a un regime di fitness duro. È probabile che un saldo bancario sano aumenti la tua fiducia. Un evento sociale potrebbe trovarti nel tuo elemento. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Le tensioni in famiglia sono destinate a svanire. Viaggiare con qualcuno vicino sarà divertente. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Questo è il momento in cui ti offri volontario per svolgere un lavoro extra, solo perché ti senti in grado di farlo. Metterete a frutto il vostro intelletto inventando qualcosa di innovativo sul fronte professionale. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Socialmente, farai di tutto per aiutare alcuni e guadagnare lodi. I legami emotivi si rafforzano attraverso la cura e la condivisione reciproche. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Probabilmente sarai al meglio questa settimana per conquistare qualcuno di speciale sul fronte romantico!

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Questo è un momento eccellente per espandere il business. I tuoi sforzi persistenti promettono di mantenerti in forma e in salute. Alcuni possono aspettarsi un aumento o un incremento.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Potresti essere invitato a un viaggio emozionante. Chi cerca una sistemazione adeguata rischia di essere fortunato.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È probabile che l’amore faccia una piacevole sorpresa in questa settimana. Partecipare a una competizione potrebbe trovarti a dare il massimo. Finanziariamente, è probabile che diventi più forte. Rimani socialmente popolare.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Potresti avere una resa dei conti con il coniuge o un membro della famiglia. Sul posto di lavoro, è meglio tenere sotto controllo il tuo umore, poiché qualcuno potrebbe provocarti.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Si concentrerà sul fronte accademico, se non si vuole fare una brutta figura. Non correre rischi sul fronte della salute, soprattutto con questo tempo che cambia.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Non fidarti dei tuoi soldi nemmeno con persone fidate. Incontrare qualcuno vicino si rivelerà terapeutico. Il romanticismo promette di infondere un po’ di eccitazione nella tua vita.

Aggiornamento ore 9.00