Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 16 al 22 novembre 2020

Arriva la settimana nuova con tutti i cambiamenti che ne conseguono. Scopriamo i segreti delle stelle con le previsioni di Branko da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2020.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, con la nostra sintesi tratta liberamente dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Dovrai rimanere vigile per cogliere un’opportunità promettente che si concretizza sul fronte professionale. Le cose iniziano ad apparire positive sia sul fronte personale che professionale.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro Una preoccupazione che ti stava divorando dall’interno rischia di scomparire per sempre. Qualcuno vicino, che sta cercando un lavoro, potrà trovarne uno adatto. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli I pensieri positivi riempiranno la tua vita di speranza e ottimismo. Le donne che lavorano dovranno fare attenzione durante il pendolarismo, L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Potresti trovare l’atmosfera domestica un po ‘soffocante in questa settimana. Qualcuno che viene senza preavviso per stare con te minaccia di sconvolgere i tuoi piani. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Non si può escludere un incidente spiacevole. È probabile che i sentimenti romantici ti spingano a fare programmi per una serata fuori con il partner. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Gli sposi sono pronti a godersi la settimana fino in fondo. Potresti non scoprire che le cose vanno per il verso giusto sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Ci si possono aspettare alcune differenze con il coniuge in questa settimana. Potresti non trovarti nelle circostanze migliori per concludere un affare redditizio sul fronte degli affari.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Non fidarti ciecamente di nessuno con i tuoi soldi, perché potresti rischiare di perdere. Dare tempo di qualità all’amante sarà importante, quindi scrivi qualcosa di eccitante.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Andare in giro con gli amici potrebbe non essere la tua idea di divertimento, quindi non lasciarti coinvolgere. Alcuni di voi potrebbero tentare di raggiungere una forma fisica totale.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Potresti trovarti eccezionalmente fortunato in questa settimana. È probabile che gli innamorati pianifichino qualcosa di esotico, come viaggiare verso una destinazione per la luna di miele!

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Qualcuno sul fronte professionale probabilmente ti ringrazierà profusamente per il tuo contributo. Riuscirai a bilanciare meticolosamente il budget ed evitare di scivolare in rosso.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

I cambiamenti sul fronte interno saranno i benvenuti da tutti. Qualcuno che non sta bene può mostrare un netto miglioramento. È probabile che tu vada bene sul fronte accademico.

Aggiornamento ore 9.00