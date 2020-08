Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 17 al 23 agosto 2020

La settimana è tutta da studiare, dal punto di vista astrologico, e chissà come andrà per i vari segni zodiacali. Per saperne di più svisceriamo le previsioni di Branko da lunedì 17 agosto a domenica 23 agosto 2020.

Come sempre l’oroscopo della settimana di Branko è realizzata in sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

In questo periodo nulla ti sta bene, quindi evita di dare feedback o suggerimenti utili. Smonterai solo ciò che metterai insieme e creerai più lavoro per te stesso. Oroscopo della settimana Branko: Toro

Simpatizzi per i problemi di una persona cara ma sai che rinunciare non è la risposta. È tempo di uno dei tuoi discorsi motivazionali.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Non è possibile placare un genitore pignolo o un parente fintanto che il cielo non ti assiste. Lascia che le critiche vadano da un orecchio all’altro. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Più fissi sui punti positivi di un avversario, più esageri i tuoi difetti. Questo non sta facendo bene alla tua immagine. Vai avanti. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Non limitarti a digerire i tuoi cari. Ti stanno solo spingendo ad agire su cose che avrebbero dovuto essere fatte settimane fa. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Stai permettendo a un fastidio di infastidirti e provare a superare in astuzia non fa che peggiorare le cose. Il modo migliore per vincere questo gioco è non giocarci.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Continui a cercare qualcuno che sia più qualificato per gestire il problema attuale, ma indovina un po ‘? Lo sei. E le persone non potrebbero essere più felici.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Hai colorato le linee troppo a lungo. È tempo di scoppiare e vedere cosa succede quando dai una possibilità alla creatività.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Il tuo spirito è nel posto giusto e questo è il primo passo. Il prossimo è il seguito. Affronta questa sfida frontalmente!

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

L’opposizione planetaria mette in luce insicurezze. Rialzati, hai imparato questo nella tua testa e ora si tratta di metterlo in pratica.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Prova come puoi, non riesci proprio a superare un vicolo cieco con una persona cara. Forse stai provando troppo? Rilassati e farai progressi.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Più ignori un critico, più ti pizzicherà alle calcagna. Dagli un pezzo della tua mente e correrà per la copertura.

