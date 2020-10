Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 19 al 25 ottobre 2020

Sta iniziando la settimana nuova di zecca con tanti cambiamenti importanti. In base al vostro segno, vediamo che cosa prospettano le previsioni di Branko da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2020.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, con la nostra rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Qualcuno di importante potrebbe darti una possibilità in qualcosa che speravi. L’insistenza su abitudini sane sarà la chiave per rimanere in forma ed energici.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro È probabile che qualcosa in fermento sul fronte sociale ti coinvolga. Puoi scegliere di mantenere il romanticismo in secondo piano. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli È meglio perdere un viaggio che non sembra troppo eccitante. Una cattiva comunicazione sul fronte professionale potrebbe metterti nei guai. Sii finanziariamente esperto. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Questo è il momento migliore per impressionare qualcuno che ami e lo raggiungerai! È probabile che tu mantenga saldamente il controllo sul fronte professionale. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Un risultato sul fronte accademico promette migliori opportunità. È probabile che il contributo sul fronte sociale ti faccia guadagnare molta buona volontà. Oroscopo della settimana Branko: Vergine L’umore romantico prevale e non si possono escludere possibilità di un accogliente incontro, con una cena a lume di candela. Il denaro scorre da tutte le fonti!

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Ci sono buone possibilità di vendicarsi di qualcuno che ultimamente ti ha dato sui nervi. È probabile che si apra una nuova fonte di reddito e prometta di renderti finanziariamente sicuro.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Usa il tatto per esprimere il tuo punto di vista sul fronte professionale. Qualcuno potrebbe chiedere a te di organizzare un evento sociale, quindi non deludere.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Sono previsti alcuni ritardi in un viaggio altrimenti confortevole. È possibile ottenere un’offerta redditizia sulla proprietà.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Potrebbe esserci un prezzo da pagare per ciò che desideri, quindi non evitarlo. È probabile che i livelli superiori si affidino sempre di più a te per la tua esperienza e consulenza sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Coloro che perseguono studi superiori hanno ottime possibilità di essere reclutati. Il tuo aiuto sarà molto apprezzato sul fronte sociale.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

La possibilità di una storia d’amore vorticosa non può essere esclusa per alcuni. Quelli che soffrono mostreranno miglioramenti.

Aggiornamento ore 9.00