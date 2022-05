Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 2 all’8 maggio

Bentornati nel nostro spazio, dedicato alla settimana con le previsioni di Branko da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in rielaborazione libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Le tue qualità di leadership possono renderti un chiaro vincitore in ogni aspetto della vita. Alcune sorprese potrebbero aspettarti verso la fine della settimana.

Oroscopo della settimana Branko: Toro

È probabile che tu sia appassionato e attivo allo stesso tempo, il che potrebbe portarti più vicino al raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli

Le spese possono sostituire il reddito, ma è probabile che la tua fonte di guadagno aggiuntiva aiuti a mantenere un solido equilibrio.

Oroscopo della settimana Branko: Cancro

Potresti voler arrenderti al fascino del tuo partner e goderti quella calda sensazione sfocata dell’amore. Non perdere la calma con i membri della famiglia.

Oroscopo settimanale Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

Quando inizi ad ascoltare il tuo corpo, potresti iniziare ad avere un maggiore controllo sul tuo appetito e sulle tue risposte emotive.

Oroscopo della settimana Branko: Vergine

Potrebbero esserci stress e ansia a causa del carico di lavoro aggiuntivo. Non preoccuparti perché sarai in grado di recuperare molto presto le attività in sospeso.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Metti i tuoi obiettivi più grandi nel tuo mirino e guardalo avere successo brillantemente questa settimana.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Tutto il duro lavoro svolto recentemente dietro le quinte e gli sforzi per pianificare la tua prossima grande mossa potrebbero portarti a ottenere i risultati desiderati.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Il fronte finanziario promette di rimanere vivace con buoni rendimenti da commissioni, dividendi o royalty.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Dopo molte lotte, si può trovare un abbinamento matrimoniale adatto per il giovane idoneo. Può infondere felicità a casa.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

La tua carriera può incontrare un brutto momento a causa di una possibile lotta di potere tra te e un collega, o tra te e il tuo capo.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Guarda i tuoi passi! Il tuo interesse per la spiritualità può aumentare ed è probabile che tu approfondisca la tua ricerca per esplorare l’ignoto. Per alcuni è in programma una vacanza in famiglia.

