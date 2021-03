Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 22 al 28 marzo 2021

Riparte la settimana e anche i nostri consigli, con la lista delle previsioni di Branko da lunedì 22 a domenica 28 marzo 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Ci si può aspettare un esito favorevole di una questione legale. Un’opportunità di viaggiare molto potrebbe offrirti la possibilità di visitare molti luoghi esotici. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

È indicata la possibilità di aggiungere alla tua lista di proprietà acquistando un appartamento o una casa di proprietà. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Rimanere stoico e neutrale in qualsiasi situazione avversa sul fronte professionale lavorerà a tuo favore. Le tue decisioni sul fronte interno potrebbero non essere concordate da altri, quindi prendi l’opinione di tutti. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Le spese aumentano, ma saranno tutte per una buona causa! La tua autostima ti accompagnerà in una fase difficile della tua vita professionale. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Il networking assume importanza sul fronte accademico per entrare in contatto con persone importanti. Percorrere il percorso verso la forma fisica totale può essere nella tua mente e promette una salute eccellente. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Pianificare qualcosa sul fronte romantico con la persona che ami è possibile. Una vacanza in comune con i tuoi cari e vicini è possibile.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Ci sono persone che possono promettere il loro sostegno, ma potrebbero non onorare la loro parola, quindi non fare troppo affidamento su nessuno.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Ti sentirai mentalmente a tuo agio condividendo i tuoi sentimenti più intimi con qualcuno a cui sei vicino. È possibile scontrarsi con la legge, ma è probabile che ne uscirai illeso.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Sarai in grado di chiarire un malinteso su un problema rimanendo un dato di fatto su di esso. Un momento di relax è alle porte.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Se hai tempo libero, non sprecarlo in cose banali perché c’è molto da fare. Una situazione romantica potrebbe svilupparsi sul posto di lavoro, quindi ora dipende da te fino a che punto vuoi arrivare!

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Una vacanza all’estero è in programma e si rivelerà piacevole. È probabile che i tuoi sforzi per possedere una proprietà si rivelino fruttuosi.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Incontrare qualcuno che non incontri da anni sembra possibile. Mangia bene per rimanere in forma e in salute.

Aggiornamento ore 9.00