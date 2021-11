Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 22 al 28 novembre 2021

Bentornati nel nostro spazio, dedicato alla settimana con le previsioni di Branko da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in rielaborazione libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Questa è una settimana fantastica per fare ciò che il tuo cuore desidera! È indicato passare dei bei momenti con i tuoi amici. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Continui a eccellere sul fronte accademico e non ti lascerai scoraggiare dalla crescente concorrenza. È possibile ottenere un trattamento preferenziale sul lavoro. Il coniuge può suggerire qualcosa di eccitante e coinvolgerti. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Nel tuo desiderio di compiacere gli altri, potresti finire per spendere più di quanto avevi pianificato. Probabilmente rimarrai in forma ed energico in questa settimana. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Una situazione che va oltre le tue capacità può sorgere sul lavoro, ma la gestirai bene. È probabile che presiedi una funzione o vieni invitato come ospite principale per un evento. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Gli anziani possono avviare colloqui per ottenere una corrispondenza adatta a te o a qualcuno in famiglia. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Troverai il fronte finanziario che si illumina man mano che riesci ad aumentare i tuoi guadagni. La salute rimane perfetta mentre fai tutti i passi per rimanere in forma.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potrebbe essere necessario fornire supporto emotivo a qualcuno in difficoltà. La settimana appare favorevole per chi cerca lavoro.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Coloro che si preparano per i concorsi si sentiranno più sicuri ora, rispetto a prima. Monetariamente rimarrai su al sicuro e avrai abbastanza da spendere.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Dedicare un po’ di tempo alla forma fisica è indicato per alcuni e li aiuterà a mantenersi in forma. Rimanere preoccupato per altre cose potrebbe non darti abbastanza tempo per stare con il partner.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Rimanere impegnati in ciò che hai iniziato è indicato in questa settimana. Un problema familiare può richiedere un’attenzione urgente, quindi non trascurare.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Qualcuno potrebbe motivarti a intraprendere un allenamento fitness per mantenere una buona salute. È probabile che un pagamento in sospeso venga ricevuto grazie ai tuoi sforzi.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Potresti rovinare le tue possibilità sul fronte accademico sentendoti riluttante a chiedere l’aiuto di qualcuno. È probabile che vacilli sul fronte romantico e rimpiangi le tue azioni. La salute rimane soddisfacente.

Aggiornamento ore 9.00