Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 24 al 30 agosto 2020

Si apre davanti a noi la nuova settimana, quella che di fatto chiuderà anche il mese di agosto. Quali le reali prospettive segno per segno? Ce ne occupiamo qui, con le previsioni di Branko da lunedì 24 agosto a domenica 30 agosto 2020.

Al solito l’oroscopo della settimana di Branko è frutto della nostra libera interpretazione delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Hai qualcosa in te che attira le persone, perché non usarlo a tuo vantaggio? Un buon guadagno manterrà le tue casse traboccanti e ti terrà di buon umore. Oroscopo della settimana Branko: Toro

È probabile che qualcuno della famiglia si avventuri da solo, quindi dai il pieno sostegno. La preoccupazione per il matrimonio di una persona in famiglia può diventare fonte di ansia.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Le aspirazioni romantiche del partner potrebbero non essere realizzate, poiché l’amore è l’ultima cosa nella tua mente. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Questo è un buon momento per ricambiare un favore che hai preso da qualcuno. Potrebbe essere necessario dedicare il tuo tempo personale al lavoro. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Aspettati qualche turbolenza sul fronte interno. Potresti sentirti offeso dall’indifferenza mostrata da qualcuno che adori segretamente. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Non contare sull’ottenere presto un importo prestato da qualcuno, verrà restituito a tempo debito. Potrebbe diventare difficile tirare avanti con qualcuno in famiglia.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Prendere posizione su qualcosa di cui sei appassionato sarà apprezzato da tutti. Una mossa professionale che hai fatto o che stai per fare si rivelerà favorevole.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Per alcuni non è possibile escludere una storia d’amore in erba con un collega. Può diventare difficile convincere il coniuge riguardo a una questione domestica, ma la persistenza pagherà.

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Stai esitando troppo e non devi, quindi fallo. Puoi fare sforzi extra sul fronte dell’esercizio, solo per mantenerti in forma.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Se tieni dalla parte giusta delle persone vincenti, non puoi sbagliare. Quelli che stanno male possono aspettarsi di recuperare rapidamente.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Finanziariamente, le stelle sembrano brillanti, quindi aspettati denaro da una fonte inaspettata. Coglierai l’occasione per invitare un anziano a casa tua.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Un evento sportivo a cui stai partecipando potrebbe tenerti impegnato. Sarai in grado di fare passi avanti positivi nel portare a termine qualcosa sul fronte professionale.

Aggiornamento ore 9.00