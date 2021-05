Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 24 al 30 maggio 2021

La nuova settimana è alle porte, e come di consueto ci studiamo le previsioni di Branko da lunedì 24 a domenica 30 maggio 2021.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Branko, realizzate in sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Aspettati che le cose si muovano come previsto sul fronte professionale o accademico. Potresti essere catapultato in una posizione di rilievo sul fronte sociale. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Mantenere la stabilità sul fronte finanziario non si rivelerà troppo difficile poiché il denaro proviene da alcune fonti inaspettate. È probabile che l’attenzione dei membri del campo opposto ti mantenga acceso. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Un divertente viaggio con gli amici è in programma. È probabile che le persone cerchino il tuo aiuto sul fronte sociale. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Potrebbe essere necessario livellare con qualcuno che fondamentalmente non ti piace su una questione controversa. Il malumore può renderti irritabile, quindi distaccati dal tuo ambiente attuale. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Potresti essere infastidito dalle continue interruzioni di qualcuno in qualunque cosa tu stia facendo sul fronte professionale. Il sostegno della famiglia sarà immediatamente disponibile per trasformare i tuoi sogni in realtà. Oroscopo della settimana Branko: Vergine È probabile che alcune buone opportunità si presentino sulla tua strada. Una controversia sulla proprietà può essere decisa a tuo favore.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potresti non riuscire a convincere i superiori che qualcosa non va bene al lavoro. Difficile sopportare le critiche di un senior sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Nonostante le tue aspettative, la tua performance potrebbe lasciare molto a desiderare sul fronte accademico. Qualcuno nella tua famiglia allargata nutre cattiva volontà contro di te, quindi stai attento.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Oscuri segreti possono essere rivelati e possono scuotere le fondamenta dell’amore per alcuni. Potresti sentirti ignorato sul fronte sociale.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Questa è la settimana migliore per esprimere i sentimenti per qualcuno che ami! Potresti trovarti al meglio delle tue capacità innovative, ma la tua creatività potrebbe non ricevere l’apprezzamento che ti aspetti.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Viene indicato un aumento dei guadagni, man mano che aumenti le tue finanze. Le possibilità di entrare in palestra o iniziare un regime di esercizi sembrano luminose.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Le stelle ti aiuteranno a raggiungere una forma fisica totale. Un viaggio può rivelarsi piacevole. Sarai in grado di trovare un’uscita romantica più appagante.

Aggiornamento ore 9.00