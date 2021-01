Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 25 al 31 gennaio 2021

Ecco che inizia questa nuova settimana, e puntuale arriva il nostro studio delle previsioni di Branko da lunedì 25 a domenica 31 gennaio 2021.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, tratto liberamente dalla interpretazione delle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Rimanere preparati sul fronte accademico sarà nel tuo interesse. La forte concorrenza al lavoro minaccia di farti passare in secondo piano, se non ti alzi i calzini. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Un genitore o un anziano della famiglia potrebbe aver bisogno di un orecchio comprensivo, quindi dai loro tempo. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Pensa a quello che prometti sul fronte romantico, in modo da non essere messo alle strette! Si deve evitare di investire in schemi dubbi. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro È probabile che l’aiuto di un consulente finanziario ti aiuti a risparmiare molto di più di quello che avresti con i tuoi sforzi. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Chi lavora nei servizi troverà presto qualcosa di cui rallegrarsi sia sul fronte della carriera che su quello finanziario. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Una preparazione completa e un’esecuzione magistrale sono predette sul fronte accademico, quindi vai avanti a tutta velocità!

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

È probabile che una performance meticolosa sul lavoro ti porti all’attenzione di coloro che contano.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

È probabile che i tuoi risultati accademici ti mantengano la testa alta, grazie alla tua buona fortuna e alla tua preparazione approfondita.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Il consiglio di qualcuno può fare miracoli per tornare in forma. Una storia d’amore in erba in ufficio può diventare una realtà per alcuni. È possibile iniziare un regime di fitness.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

È probabile che inizi il processo per correggere tutti i tuoi torti commessi in precedenza sul fronte accademico.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

È probabile che chi cerca un lavoro adatto ne trovi uno. Gestirai bene il tuo tempo e incontrerai tutti i tuoi amici intimi.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Se l’amore è ciò che hai in mente, aspettati che il romanticismo venga a bussare alla tua porta!

Aggiornamento ore 9.00