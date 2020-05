Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 25 al 31 maggio 2020

Ricominciamo con altri sette giorni, che saranno importanti perché chiuderanno il mese di maggio. Vediamo anche per questa settimana le previsioni di Branko da lunedì 25 maggio 2020 a domenica 31 maggio 2020.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Branko frutto della nostra libera sintesi dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Stai portando calore o luce alla situazione? Le cose sono incendiarie come sono; vuoi essere una forza di cambiamento e in modo positivo. Oroscopo della settimana Branko: ToroNulla sarà a riposo durante questa settimana, avrai un gran da fare. Per fortuna tornerai al tuo io rilassato dopo questa fase. Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Non è mai una buona idea combattere le battaglie degli altri perché ti lasceranno felicemente con il cerino in mano alla prima occasione. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Hai delle buone idee, ma aspetta la prossima settimana, quando i colleghi saranno nello spazio di testa per ascoltare. Altrimenti stai sprecando il fiato. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Stai combattendo per amore del combattimento? È una domanda che vale la pena porre. Sei teso e stanco. Ciò di cui hai bisogno è più sonno. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Se necessario, affidati alle tue mani. Stai per annullare tutto il bene che hai fatto e questo ti lascerà in un posto peggiore di quello in cui sei ora.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Non ti piace approfittare del punto cieco di un amico, ma a volte devi essere subdolo per guidare qualcuno nella giusta direzione.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Lascia cadere delicatamente le briciole nella direzione in cui vuoi che la conversazione vada. L’altra parte ha fame di una soluzione e seguirà volentieri.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Sarebbe un buon momento per tenere duro. Gli intrighi sono in aumento al lavoro e ti consigliamo di guardarti la schiena.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Le persone seguiranno il tuo esempio fino a quando non vacillerai. Mostra il minimo segno di esitazione e cadranno su di te come una tonnellata di mattoni.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Non sarai in grado di prevenire una pausa, ma puoi determinare quando e come avverrà. Resisti e tutti sperimenteranno un atterraggio morbido grazie a te.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Dai alle persone il tempo di mettere le loro storie in chiaro. E quando lo fanno, dovresti comunque prendere le cose con leggerezza

