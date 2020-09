Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Diamo il benvenuto alla nuova settimana e tutti i cambiamenti che ci aspettano. I movimenti astrali sono tutti da scoprire: vediamo allora le previsioni di Branko da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in libera sintesi dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Potrebbe essere necessario tenere d’occhio i progressi sul fronte accademico. Per chi è in vacanza è previsto un momento esaltante. È probabile che le tue idee sul fronte interno vengano apprezzate.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro Il fronte accademico potrebbe trovarti pieno di fiducia e pronto ad affrontare la concorrenza. Le tue eccellenti capacità di comunicazione ti manterranno dalla parte giusta di coloro che contano. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Il fronte finanziario si rafforza quando ti imbatti in grandi somme di denaro. È probabile che tu superi gli altri per guadagnare popolarità. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Andrà tutto come vuoi ed è importante sul lavoro. C’è un’ottima opportunità che ti aspetta sul fronte degli affari. La possibilità di vincere una competizione o una lotteria non può essere esclusa per alcuni. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone È probabile che svolazzerai come una farfalla da una persona all’altra all’interno della tua cerchia sociale per garantire la tua popolarità. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Mantenere buoni rapporti ti aiuterà sia personalmente che professionalmente. Chi è preoccupato per la salute di qualcuno avrà motivo di rallegrarsi.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Qualcuno potrebbe fare di tutto per aiutarti al lavoro. Potresti aver bisogno di molta persuasività per convincere un anziano riguardo a qualche compito che non avevi portato a termine.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

La gestione finanziaria può guidarti senza problemi per quanto riguarda le tasse. Il coniuge potrebbe desiderare un cambiamento sul fronte familiare, quindi aiutalo.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

La persona che ami potrebbe non condividere lo stesso sentimento, ma non scoraggiarti. È previsto un viaggio confortevole per chi prende il treno.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Potresti scoprire che le cose stanno migliorando sul fronte accademico. Trascorrere del tempo con la dolce metà è una conclusione scontata! Puoi pianificare un pernottamento da qualche parte con gli amici.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

L’aiuto sarà a portata di mano sul fronte finanziario e ti aiuterà ad alleviare il tuo peso. L’atteggiamento prepotente di qualcuno potrebbe farti desiderare vendetta.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Una buona salute ti farà sentire più vigile ed energico. Puoi condividere i tuoi sentimenti romantici con la persona che ami.

