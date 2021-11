Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Bentornati nel nostro spazio, dedicato alla settimana con le previsioni di Branko da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre 2021.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in rielaborazione libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Ti meriti riposo, quindi lascia tutto per goderti il tuo tempo personale oggi. Un bene immobile può venire a te per via ereditaria. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Viaggiare in un luogo per un picnic con gli amici è possibile e sarà divertente. Un’amicizia promette di trasformarsi in romanticismo. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Ci si può aspettare che tu intraprenda un lavoro personale di senior nel tuo tempo libero. Passa alla modalità risparmio sul fronte finanziario. Mangiare bene per rimanere in salute, ma è più facile a dirsi che a farsi! L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Potresti desiderare qualcuno che ha lasciato casa per pascoli più verdi. Coloro che cercano una corrispondenza adatta per se stessi o per qualcuno in famiglia potrebbero dover compiere sforzi nella giusta direzione. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Qualcuno potrebbe provare a minare la tua reputazione sul fronte sociale. La tua performance potrebbe essere messa in discussione al lavoro e potresti persino ricevere un avvertimento. Oroscopo della settimana Branko: Vergine È prevista la perdita di denaro, quindi fai attenzione se prevedi di portare grandi somme. La salute rimane soddisfacente.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Questo è il momento giusto per spiegare le ali sul fronte professionale. Per i professionisti è indicato un aumento del guadagno.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Gli investimenti precedenti promettono di mantenere un po’ di tranquillità sul fronte finanziario. Sarai motivato a rimetterti in forma e potresti persino iscriverti a una palestra.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Un po’ di duro lavoro è in serbo per te in ufficio, ma ce la farai bene. Può diventare difficile per alcuni partecipare a una funzione o a un matrimonio.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Il tuo prestigio e la tua reputazione negli ambienti professionali sono destinati a crescere. È probabile che i professionisti che cercano di espandere la propria attività assaporano presto il successo.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Un buon guadagno troverà le tue casse traboccanti. Deciderai di imporre una rigorosa autodisciplina in materia alimentare, solo per rimanere in forma e in salute.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Incontrare i tuoi cari e passare del tempo con loro è indicato e si rivelerà molto piacevole. La fortuna illumina il fronte accademico e ti dà ciò che cerchi.

