Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Qualcosa di previsto sul fronte sociale potrebbe non accadere rapidamente, quindi abbi pazienza. Molto lavoro è previsto sul fronte professionale, ma sarai in grado di gestirlo.

Potrebbe essere necessario stringere la cintura sul fronte finanziario. È meglio stare alla larga da qualsiasi controversia sul fronte della proprietà.

L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli

La tua schiettezza potrebbe non tagliare il ghiaccio con il partner sul fronte romantico. Puoi optare per un regime di esercizi per rimetterti in forma.

L’oroscopo della settimana Branko: Cancro

Questo è il momento giusto per apportare cambiamenti sul fronte interno che avresti voluto a lungo. Un partner di lavoro può dimostrarsi di grande aiuto in questa settimana.

Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

Qualcosa che stavi aspettando con impazienza potrebbe accadere sul fronte professionale. C’è una buona possibilità di fare soldi sul lato.

Oroscopo della settimana Branko: Vergine

Buoni investimenti manterranno forte il fronte monetario. È probabile che tu sia ben curato a casa di un parente.