Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 31 agosto al 6 settembre 2020

La settimana ricomincia e cambia chiaramente tutte le prospettive per i segni zodiacali. Al solito, cerchiamo di definire a grandi linee che cosa succederà, con le previsioni da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2020.

Di seguito l’oroscopo della settimana, frutto della nostra analisi interpretativa dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Non è giusto forzare la mano di qualcuno a fare i tuoi ordini, quindi mantieni una mente aperta. Il raduno di amici e parenti è previsto e si rivelerà molto divertente.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Coloro che sono sposati da molto tempo potranno riaccendere la loro vita sentimentale e riportare gioia nelle loro vite.

L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli

Accompagnare qualcuno in un viaggio è indicato e promette di essere molto divertente. È probabile che un mutuo per la casa ti porti un passo avanti verso il possesso della casa dei tuoi sogni.

L’oroscopo della settimana Branko: Cancro

Vai con qualcuno che ha già pianificato le cose per te in anticipo e non sbaglierai! È previsto un momento entusiasmante per coloro che intraprendono un viaggio all’estero per incontrare i loro cari e vicini.

Aggiornamento alle 7.00

Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

L’impegno extra può rivelarsi un vantaggio per alcuni sul fronte accademico. Un aumento dei guadagni ti renderà finanziariamente sicuro.

Oroscopo della settimana Branko: Vergine

La tua casa potrebbe diventare la sede di una riunione di famiglia, quindi divertiti! È probabile che imprenditori e inventori apprezzino il successo.