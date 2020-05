Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dall’11 al 17 maggio 2020

Di ricomincia daccapo, dal lunedì alla domenica, per questa settimana che i pianeti useranno, come al solito, per far sentire il loro peso sui vari segni zodiacali. Vediamo di fare chiarezza con le previsioni di Branko da lunedì 11 maggio 2020 a domenica 17 maggio 2020.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Branko frutto della nostra sintesi libera delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Non consideri un difetto personale come un danno. Semmai, è la cosa che ti distingue da tutto il resto. Insisti sul fatto di essere accettato come sei.

Oroscopo della settimana Branko: Toro

È ciò che due parti non hanno in comune che finisce per renderle simili. Avvicinati da questo punto di vista e presto cambierà tutto.

Oroscopo della settimana Branko: GemelliUna persona chiave non verrà ignorata. Sempre così: dare una mano, si passa da spettatore a giocatore.

Oroscopo della settimana di Branko: Cancro

Un associato si comporta in un modo che non ti aspetti. Non solo ottieni ciò che desideri, ma puoi rivalutare la tua situazione.

Aggiornamento alle 7.00

Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

Quella che dovrebbe essere una nuova situazione assomiglia più alla settimana passata. Molti nomi e volti saranno familiari. Forse è davvero un piccolo mondo dopo tutto.

Oroscopo Branko della settimana: Vergine