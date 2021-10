Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dall’11 al 17 ottobre 2021

Benvenuti nel nostro spazio dedicato all’analisi settimanale con le previsioni di Branko da lunedì 11 a domenica 17 ottobre 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in sintesi libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Questo è un buon momento per spiegare le ali sul fronte professionale. Probabilmente ti troverai in forma e pieno di energia in questa settimana. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Stabilire le priorità e lavorarci sopra ti manterrà in ottima forma sul fronte accademico. Le spese di bilancio saranno una buona idea. Sarai molto richiesto sul fronte sociale. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli La cerchia dei tuoi amici è impostata per espandersi. Il fronte romantico appare roseo, mentre incontri una partita ideale. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Le cose iniziano a sembrare migliori ora, mentre sviluppi un rinnovato interesse sul fronte accademico. Sarai in grado di recuperare il lavoro in sospeso sul fronte professionale. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone È probabile che gli arretrati rendano sano il tuo saldo bancario. Puoi sorprendere il partner rivelando il tuo lato romantico. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Un genitore potrebbe scoraggiarti dal fare qualcosa per cui sei ansioso. Puoi ottenere un buon affare sulla proprietà se sei abbastanza persuasivo. Rimani regolare nei tuoi allenamenti.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potresti dover andare d’accordo con qualcuno, anche se il tuo cuore non è lì. Un approccio morbido nella gestione di un subordinato farà molto per incoraggiare una relazione positiva.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Il sostegno degli altri membri aiuterà ad alleviare il peso delle casalinghe. Sarai in grado di trovare la scusa perfetta per stare in ufficio con il partner!

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È probabile che alcuni di voi acquisiscano una nuova abilità. I freelance saranno molto richiesti.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Fare un nuovo inizio non sarà così facile come sembra, ma ci riuscirai. Sarai in grado di esprimere i tuoi punti in modo efficace sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Le esigenze lavorative possono costringere alcuni a trascurare la famiglia. Il coniuge potrebbe aver bisogno del tuo aiuto in una questione importante.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Non si può escludere una discussione con l’amante; evitalo se puoi. Coloro che sono coinvolti in un caso legale dovranno rafforzare la loro posizione. La salute potrebbe aver bisogno di cure.

