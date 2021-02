Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dall’8 al 14 febbraio 2021

Ecco l’apertura di una nuova settimana, e noi siamo pronti con le previsioni di Branko da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, tratto in riassunto libero dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Incontrare nuove persone è sulle carte, ma non fidarti di tutti. Alcuni guadagni finanziari appaiono all’orizzonte.

L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli

È probabile che tu sia al tuo meglio convincente per mettere a tacere le paure dei membri della famiglia riguardo a qualcosa. Una notizia incoraggiante potrebbe accoglierti sul fronte romantico.

L’oroscopo della settimana Branko: Cancro

Potrebbe essere necessario trovare il tempo per fare qualcosa in sospeso che è in sospeso da molto tempo. La consapevolezza finanziaria diventerà importante per risparmiare sulle tasse. Puoi far parte di un evento importante.

Aggiornamento alle 7.00

Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Branko: Leone

La possibilità di uscire in vacanza con la famiglia non può essere esclusa per alcuni. Il matrimonio sarà sicuramente nella mente delle persone in età da marito.

Oroscopo della settimana Branko: Vergine

Questo è il momento giusto per disegnare la tua volontà. La tua performance potrebbe essere sotto l’obiettivo.