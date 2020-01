Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 13 al 19 gennaio 2020

Ritorna l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, per i giorni da lunedì 13 gennaio 2020 a domenica 19 gennaio 2020. Come sempre, Paolo Fox si occupa anche di stilare le sue previsioni per tutta la settimana, ottime indicazioni che possono aiutare a capire, secondo le influenze celesti, cosa può accadere e come andranno le cose segno per segno.

Ecco dunque cosa aspettarsi dalle stelle per questa settimana, in base all’app Astri di Paolo Fox. Per avere un’idea dell’andamento mensile, invece, ecco l’oroscopo di gennaio.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Diffidate dalle piccole cose che non vanno, il lato amoroso è privilegiato in questo periodo. Sul lavoro ci sarà un po’ di tensione, qualche lite, ma ne uscirete vincitori. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Una rifioritura in amore sta arrivando insieme a Venere; in particolare chi ha sofferto per una separazione ultimamente, ha l’occasione di rifarsi o di chiarire la situazione e migliorare il proprio rapporto. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli La relazione sentimentale ha qualche difficoltà a centro settimana, mentre sul piano professionale state aspettando un evento molto importante per il futuro. Le tensioni in questo senso si possono sbrogliare con la posizione favorevole degli astri. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Venere mitiga un po’ il clima negativo dato da Giove e Saturno, per cui le storie che hanno avuto una brusca interruzione potrebbero anche ritornare, con un chiarimento. Sul piano professionale bisogna decidere se cambiare e rischiare, oppure no. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Con questo cielo sono incentivate sia nuove relazioni effimere che grandi rapporti, per tutta la settimana visto che finisce la Venere contraria. Cercate però di non essere sempre “contro”, trovate dei punti in comune nei rapporti. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Le storie giovani risentiranno di Venere opposta, per cui non bisogna pretendere troppo da relazioni appena nate. Sul lavoro tanto stress e stanchezza, ma anche gratificazioni.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

In questa settimana bene gli affetti, anche se vorreste prendere ogni questione con un certo impeto. Superate le diatribe antiche, non ricadete sempre negli stessi errori.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Sarà una settimana di decisioni difficili, in particolare per le relazioni che si potrebbero troncare. Ad inizio settimana qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe in ufficio.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Al centro di questa settimana ci sarà un po’ di nervosisimo, in coppia forse un po’ di morbosità che vi farà pensare di chiudere la relazione. Ma le storie più fresche avranno occasione di chiarirsi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Siete molto pazienti e riuscite a pianificare una ripartenza tranquilla e serena. Anche se in famiglia possono nascere delle incomprensioni, ne verrete a capo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Sul piano relazionale arriva la resa dei conti, o si continua, o si tronca. Per far questo cis sarà il supporto di Marte che aiuta ad aver fiducia nei propri mezzi.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il cielo favorirà le relazioni amorose, grazie anche al transito di Venere. Invece sul piano professionale ci saranno delle tensioni, sarà bene mantenere la calma.

