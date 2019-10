Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 21 al 27 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 21 ottobre 2019 a domenica 27ottobre 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Siete stanchi e preoccupati dal lavoro, non prendete decisioni affrettate e puntate sulla vostra determinazione. Recupero per le coppie in amore. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

L’amore vive una fase delicata, fatta di ripensamenti o strane conferme. Sul lavoro tornate ad essere fortunati ma avete voglia di evadere e di staccare la spina. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Fate chiarezza con il partner ma cercate di non perdere la calma. Inizia un buon periodo per gli affari, dovete avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

L'amore si nasconde sornione in una delle vostre relazioni di amicizia. Per chi è in coppia bisogna mettere da parte le tensioni e tornare a godersi l'amore. Nuove sfide sul lavoro.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Non sciupate le chance che arrivano questa settimana. Le coppie saranno chiamate a risolvere problemi del passato, ma cercate di trovare una tregua. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

In amore diverse occasioni da analizzare. Bene i legami con Cancro, Capricorno e Scoprione. Sul lavoro dovete avere pazienza e prudenza.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

Attenzione in coppia e non siate troppo leggeri nel rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarà un mese importante, attenzione a un rivale del cancro. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Scorpione

Siete stressati ma è tempo di recuperare. Rallentano progetti di casa o di figli nelle coppie, mentre i single non devono mettere troppo alla prova chi gli sta accanto.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

L’amore è molto incentivato: ritorni di fiamma o cementificazioni. Sul lavoro arriverà l’opportunità giusta, ma solo se avrete le capacità saprete riconoscerla e sfruttarla.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Si cresce in amore, i single potranno consolidare un rapporto nato da poco, mentre le coppie trovano un nuovo equilibrio. Più fatica invece sul lavoro, ma abbiate fiducia perché presto raccoglierete frutti. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario Chi è in coppia deve fronteggiare qualche lite. Nel lavoro procedete con cautela senza azzardi.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Pesci

Cercate certezze in amore, siete chiamati a fare una scelta. Sul lavoro, invece, cercate di non accontentarvi.

