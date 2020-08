Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 10 al 16 agosto 2020

Ecco la nuova settimana alle porte, e con questa nuove prospettive astrologiche da analizzare. Come al solito ci basiamo sulle previsioni di Paolo Fox, da lunedì 10 agosto a domenica 16 agosto 2020.

Analizziamo dunque l’oroscopo della settimana di Paolo Fox nella nostra sintesi libera tratta dalle pubblicazioni online dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Una porta chiusa si apre improvvisamente al tocco. Puoi fidarti? C’è solo un passo prima di poterlo scoprire. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Sembra che tu sia rimasto seduto sulla risposta per tutto il tempo. Comportati come se lo sapessi e stavi solo aspettando il momento giusto per condividerlo con tutti gli altri. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Una scappatoia appare proprio quando ne hai bisogno. Prova positiva che sei nato sotto il segno zodiacale dell’artista di fuga. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Hai voglia di lasciar perdere questa settimana. Potrebbe volerci un po ‘per ricomporsi, ma non preoccuparti. I tuoi cari e i tuoi amici ti aspetteranno. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Un esercizio di futilità produce risultati inaspettati. Perché è una tale sorpresa? Hai sempre avuto un tocco d’oro. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Non puoi sempre dire la differenza tra una rottura e una svolta, ma la configurazione planetaria di questa settimana assicura che il chiarimento avverrà più tardi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Una fonte inaspettata di entrate si apre. Questo non sarebbe mai accaduto se non avessi avuto quella conversazione. Ringrazia la persona che ti ha dato la notizia.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

La distanza in una situazione ti aiuta a ottenere una prospettiva. In realtà ti ha dato una visione così profonda che potresti persino voler allontanarti ulteriormente.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Hai sempre confidato in incidenti fortunati e coincidenze che non sono coincidenze. Gli eventi di questa settimana non ti deluderanno.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Quel blocco mentale evapora e scoppia una settimana di brillantezza repressa. Dovrai correre per tenere il passo!

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Pensavi di essere uscito da una sciocca questione, ma il cielo della settimana mostra che era il percorso da percorrere da sempre.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

L’Universo sceglie modi particolari per darci un segno. Non sarà certamente un messaggio sul telefonino, ma lo coglierai.

Aggiornamento ore 9.00