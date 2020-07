Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 13 al 19 luglio 2020

Ecco che si ricomincia con un nuovo ciclo settimanale, con stelle e pianeti pronti a sovvertire tutti i pronostici! Cerchiamo di capirci qualcosa con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 13 luglio 2020 a domenica 19 luglio 2020.

In questo articolo traattiamo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox nella nostra rielaborazione libera dall’app Astri.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Dovrai essere disponibile per aiutare qualcuno nel bisogno. Il far rete ti aiuterà a raggiungere posti di spicco sul fronte professionale. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Coloro che credono nel festeggiare duramente rimarranno in forma non attraversando il limite con alimenti e bevande. Potrebbe non esserci abbastanza tempo da trascorrere con la persona amata. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Un problema sul posto di lavoro sarà affrontato in modo competente. È probabile che tu aggiunga alla tua ricchezza e goda di una frenesia di shopping con gli amici. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Le tue idee sul fronte professionale sono destinate a produrre risultati positivi. Alcuni di voi possono contribuire a migliorare l’ambiente di lavoro. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Una buona rete ti aiuterà a migliorare i tuoi guadagni ottenendo degli affari redditizi. Non è il momento di sperperare soldi in cose evitabili. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Gli intermediari e coloro che lavorano su commissione avranno un lavoro sul campo per quanto riguarda i profitti.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Non diventare un crociato al lavoro, perché può andare contro di te. I tuoi tentativi di migliorare il tuo punteggio otterranno risultati contrastanti e ti deluderanno.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Le differenze sul fronte romantico non possono essere escluse per alcuni. Assicurarsi che il veicolo sia in buone condizioni meccaniche prima di intraprendere un lungo viaggio.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Una festa molto attesa può rivelarsi un fiasco. Evitare il cibo spazzatura e controllare la tua dieta ti condurrà verso la salute totale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Qualcosa di promesso sarà fatto per te. Ti troverai pieno di energia. Le buone abitudini alimentari porteranno probabilmente un cambiamento radicale nella tua salute.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Mantieni un profilo basso sul fronte del lavoro poiché un anziano potrebbe essere alla ricerca di un capro espiatorio per un lavoro andato storto.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Alcuni di voi potranno iniziare a guadagnare presto. Probabilmente starai alla larga dagli investimenti rischiosi nonostante la tentazione di rendimenti migliori.

