Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 15 al 21 febbraio 2021

Si procede con un’altra settimana, e andiamo a conoscere le nostre prospettive astrologiche con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 15 a domenica 21 febbraio 2021.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra analisi liberamente tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Stai alla larga da coloro che promettono in grande, ma non mantengono. Non è il momento migliore per trascorrere il fine settimana a casa. Possono sorgere differenze con il coniuge su alcuni problemi. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Puoi sentirti oberato di lavoro sul fronte professionale. Una cattiva salute può costringerti a scegliere uno stile di vita sano. Troverai difficile contenere le spese. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli L’amore funge da antidoto alle tensioni quotidiane. Guidare sarà divertente e ti aiuterà a incontrare persone che non incontravi da anni. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Troppe cose potrebbero non essere buone per te, quindi vai piano. Hai uno stile tutto tuo e questo sarà evidente quando pavoneggerai tutto con la tua performance impeccabile al lavoro. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone È probabile che la tua disposizione onesta conquisti la fiducia di coloro che ti circondano. Un eccellente lavoro di squadra con il coniuge aiuterà ad appianare le cose sul fronte domestico. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

È probabile che i tipi timidi acquisiscano abbastanza coraggio per avvicinarsi alla persona che amano segretamente. La buona salute è assicurata.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Potresti dover mantenere la tua intelligenza nella situazione attuale che ti sta di fronte. È probabile che coloro che hanno molto tempo a disposizione li utilizzino in modo costruttivo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Le questioni professionali saranno trattate in modo efficiente. Possiedi un’aria di autorità che probabilmente farai buon uso.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Le idee del coniuge di fare il fronte interno riceveranno il tuo sostegno. La preoccupazione per i problemi attuali può mantenere il romanticismo nel dimenticatoio.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

La pazienza vincerà questa settimana per te. Le stelle sembrano favorevoli sia sul fronte personale che professionale. Sarai in grado di coprire il ritardo nel completamento di un lavoro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Potrebbe essere necessario mettere in atto una persona prepotente, ma fallo con tatto. Il malumore dell’amante minaccia di rovinare potrebbe richiedere un compromesso con i tuoi piani.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il problema digestivo può disturbare alcuni, ma non per molto. Quelli in stasi finanziaria potrebbero dover fare qualcosa con urgenza.

Aggiornamento ore 9.00