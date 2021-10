Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 18 al 24 ottobre 2021

Un saluto a tutti anche per questa settimana, che studieremo con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra sintesi libera tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Mantieni alta la tua motivazione sul fronte accademico. Sarai di nuovo in pista e coprirai mirabilmente il terreno perduto. È probabile che la tua buona volontà ottenga il pieno sostegno dei tuoi sostenitori per qualcosa che vuoi fare. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro È probabile che la famiglia ti dia pieno supporto e ti aiuti a stabilirti al lavoro. Il denaro arriva in un flusso costante. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Un dipendente coinvolto nel miglioramento della tua attività avrà bisogno di incoraggiamento monetario. Puoi pianificare una gita tranquilla con l’amante. La salute rimane soddisfacente. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro C’è molto che sta accadendo sul fronte della carriera per tenerti di buon umore. Il tuo spirito di non dire mai sarà molto evidente nell’esecuzione di un compito. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone È probabile che il denaro provenga da fonti inaspettate e rafforzi il fronte monetario. Riuscirai a persuadere un anziano di famiglia a intraprendere un pellegrinaggio. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Ti ritrovi energico in questa settimana e potresti esagerare con l’allenamento. Il coniuge può aspettarsi una mano. Il denaro proviene da fonti inaspettate.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Usa questo tempo per recuperare le questioni in sospeso. È probabile che tu abbia un impatto su coloro che contano. Sarai in grado di dare un buon resoconto di te stesso risolvendo i problemi sul posto di lavoro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

La famiglia può convincerti a comprare un oggetto di lusso. Un malinteso può costare ad alcuni una piacevole pausa con il partner.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

La condizione di qualcuno vicino mostrerà segni di miglioramento. È probabile che un affare immobiliare in sospeso venga concluso con profitto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Ci sono buone possibilità di avere la meglio sulle persone che screditano i tuoi successi. Puoi viaggiare per partecipare a un matrimonio o a una funzione fuori città.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

È probabile che alcuni sviluppi positivi si verifichino sul fronte immobiliare. La possibilità di concludere un affare redditizio potrebbe essere persa.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Spese impreviste su qualcuno vicino potrebbero dover essere sostenute da te. Per quanto riguarda la salute, potresti non sentirti in cima al mondo.

