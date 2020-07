Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 20 al 26 luglio 2020

Un nuovo ciclo di sette giorni ricomincia con la nuova settimana: che tipo di prospettive ci sono per tutti i segni? Vediamo cosa accade con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 20 luglio 2020 a domenica 26 luglio 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox nella nostra sintesi libera dall’app Astri.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Potresti essere costretto a provare altre opzioni. La passione potrebbe mancare in un lavoro intrapreso da te, quindi non aspettarti di ottenere qualcosa di eccezionale. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Una ex-fiamma è in vena di mostrarsi, quindi stai attento. Accelerare sulla strada può rivelarsi pericoloso, quindi desistere da questo. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Le cose potrebbero non muoversi secondo i tuoi piani sul piano professionale e frustrarti. Alcuni di voi potrebbero sentirsi ignorati sul fronte sociale. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Un consiglio ignorato al lavoro potrebbe costarti caro. I tuoi tentativi di mantenere un’atmosfera tranquilla sul fronte interno potrebbero dover affrontare ostacoli.

Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Incassare in uno schema potrebbe non essere possibile immediatamente. Dovrai prendere misure preventive immediate per salvarti da un disturbo. Potrebbe essere necessario sospendere il romanticismo. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Cercare qualcuno potrebbe non essere così eccitante come previsto. È probabile che alcuni imponderabili ti fissino in faccia sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

L’apprezzamento arriva sul fronte professionale. Coloro che viaggiano in questa settimana apprezzeranno molto la gita.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

È probabile che i legami familiari si rafforzino mentre cerchi di cercare relazioni. Dal punto di vista finanziario, esiste una chiara possibilità di denaro proveniente da una fonte inaspettata.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

È probabile che una vecchia proprietà venga ristrutturata e ceduta in affitto. Sarai in grado di prendere l’iniziativa sul fronte romantico e divertirti!

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

C’è qualcuno che si aspetta un aumento, quindi sii generoso. Hai tutte le possibilità di essere valutato nella posizione superiore sul fronte professionale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Un cambiamento nella dieta sarà un passo verso il recupero della salute perfetta. Potresti essere determinante nel risolvere amichevolmente un problema di proprietà tra i membri della famiglia.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Buone capacità di gestione ti aiuteranno ad affrontare una situazione complessa sul lavoro. Chi è molto innamorato può pensare di fare il nido.

