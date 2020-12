Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 21 al 27 dicembre 2020

Buona settimana a tutti! Eccoci qui, a presentarvi l’analisi delle previsioni di Paolo Fox, da lunedì 21 a domenica 27 dicembre 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra libera interpretazione dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Potrebbe essere necessario mettere la tua parte per rendere il progetto del tuo animale domestico un successo. L’acquisto di qualcosa per la casa è sulle carte per alcuni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

Coloro che cercano l’amore potrebbero dover aspettare ancora un po ‘. Potrebbe essere necessario impostare le priorità direttamente sul fronte interno, prima che le cose sfuggano di mano.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

La pressione sul lavoro può portare a errori, quindi mantieni la calma. Gli sforzi compiuti da te sul fronte accademico potrebbero non essere adeguati.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Potrebbero essere in corso i preparativi per un grande evento. È probabile che una ex fiamma entri di nuovo nella tua vita e renderà roseo il fronte romantico!

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

Alcuni possono intraprendere un pellegrinaggio o un tour storico. Ad alcuni può essere dato il possesso di una proprietà.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine