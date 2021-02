Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 22 al 28 febbraio 2021

Pronti via con un’altra settimana, e noi siamo pronti per indagare le intenzioni degli astri con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 22 a domenica 28 febbraio 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra rielaborazione liberamente tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Se non ottieni la tua strada nel modo giusto, non c’è nulla di male nel provare altri modi, ma rimani nell’ambito legale! Impressionare coloro che contano sul fronte professionale rischia di catapultarti in una posizione di potere e autorità. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Portare un po ‘di ordine nel caotico fronte accademico ti porterà grandi benefici. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Implorare, prendere in prestito o rubare, riuscirai a raccogliere il capitale per l’impresa dei tuoi sogni. Puoi portare il romanticismo al livello successivo. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro È probabile che le campane nuziali suonino. La possibilità di una storia d’amore non può essere esclusa per alcuni. La voglia di viaggio può mordere e farti fare le valigie. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Un buon affare ti aspetta nel mercato immobiliare, quindi non lasciarti sfuggire l’opportunità. Scambiare appunti con qualcuno dopo molto tempo si rivelerà molto piacevole. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Potresti guardare un oggetto di lusso, ma chiediti se ne hai davvero bisogno. Potresti diventare irregolare nella tua routine di esercizi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

È il momento perfetto per trasformare le tue idee in azioni. Alcune domande senza risposta potrebbero doverti affrontare al lavoro e influenzare la tua capacità decisionale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Non andare oltre l’essenziale sul fronte accademico, potresti finire per sprecare i tuoi sforzi. Potresti dover cambiare l’opinione di qualcuno su di te, ma fallo in modo sottile.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

I vecchi ritrovi hanno perso la loro lucentezza, quindi prendi provvedimenti per scoprirne di nuovi per rinvigorire la tua storia d’amore.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Potresti dover affrontare problemi monetari, ma niente che non puoi superare. È probabile che la tua perseveranza sul fronte del fitness porti presto risultati positivi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Gli anziani possono riporre piena fiducia in te per aver intrapreso qualcosa di impegnativo sul lavoro. È probabile che tu abbia la tua strada sul fronte accademico.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

È probabile che le tue azioni sul fronte sociale offendano qualcuno, quindi tienilo a mente. Le promesse non mantenute sul fronte romantico possono danneggiare la relazione.

