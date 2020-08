Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 24 al 30 agosto 2020

Comincia la nuova settimana e siamo pronti a decifrare il volere dei pianeti. Che cosa accadrà nei prossimi sette giorni? Lo scopriamo con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 24 agosto a domenica 30 agosto 2020.

La nostra analisi è pronta: ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox in riassunto libero tratto dalle pubblicazioni online dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questo è il momento migliore per mostrare i tuoi talenti. Potresti finire per pagare più di quanto ti aspettavi per l’acquisto di un prodotto o servizio. È probabile che problemi professionali ti leghino al lavoro. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Il coniuge può sembrare un po ‘distante e ha bisogno della tua compagnia. Una nuova storia d’amore potrebbe farti ribollire di gioia! L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Le prestazioni di un giovane di famiglia sul fronte accademico possono lasciare molto a desiderare, ma non sarà una situazione senza speranza. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Potresti dover uscire dalla tua zona di comfort, se vuoi ottenere ciò che desideri con affetto. Il tuo desiderio per il meglio di entrambi i mondi, lavoro e famiglia, sarà esaudito. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone La vita amorosa diventerà più eccitante, mentre fai tutto il possibile! Questa è la tua settimana fortunata e l’inizio di una fase positiva della vita. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Tenersi distanti da cose che non ti interessano ti aiuterà a concentrarti su cose più importanti.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Non è il momento migliore per pianificare un cambio di lavoro, quindi dagli altro tempo. È probabile che incontrerai difficoltà nel legare qualcosa sul fronte sociale, ma le supererai.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Al lavoro, potresti avere difficoltà a trovare il tempo per completare qualcosa di importante. Tieni d’occhio gli sviluppi sul fronte accademico, poiché qualcuno potrebbe fuorviarti.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Potrebbe essere necessario considerare urgentemente una questione familiare.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Mantieni la persistenza se vuoi che il lavoro venga svolto a modo tuo. I problemi incontrati sul fronte professionale dovranno essere affrontati con urgenza.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Non indulgere agli eccessi, se vuoi rimanere in salute. Non fare progressi in qualcosa che stai pianificando sul fronte familiare potrebbe frustrarti e renderti irritabile.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Dovrai essere al tuo meglio persuasivo per ottenere aiuto sul fronte accademico. Finanziariamente, è meglio che tu smetta di fare una pazzia.

Aggiornamento ore 9.00