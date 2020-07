Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 27 luglio al 2 agosto 2020

Parte da oggi la nuova settimana, e diremo addio anche al mese di luglio. Cosa hanno in serbo le stelle per noi? Scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2020.

Nell’articolo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox nella nostra rielaborazione libera dall’app Astri.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Sai benissimo che un certo qualcuno sta contraddicendo ciò che è stato detto prima. Ma perché segnalarlo quando è possibile utilizzarlo a proprio vantaggio? L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Un pezzo di proprietà o un oggetto estremamente raro viene messo in vendita. Scopri cosa puoi fare per ricucire il finanziamento. Ne vale davvero la pena. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli La tua parte ragionevole dice di smettere mentre sei avanti, ma il tuo amore per il gioco ti stimola. Un altro tiro di dadi non può far male. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Presto sentirai buone notizie su un prestito, uno spazio abitativo o una nuova aggiunta alla tua famiglia. Goditi il ​​caldo splendore della realizzazione. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Proprio quando sei sul punto di arrenderti, scoppi di energia all’ultimo minuto. Versala e finirai per primo! Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Odi dire di no, specialmente alle persone a cui tieni, ma devi tracciare la linea nella sabbia prima che scompaia tutto insieme.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Vieni portando regali. Recentemente hai calpestato molte dita dei piedi. Pensa al tuo gesto di buona volontà come al perfetto comportamento.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Le interazioni sono tumultuose ma devi superare le differenze con un partner. Grazie al cielo puoi dare il meglio che puoi.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Accetta questo no come ultima parola. Probabilmente potresti trovare un modo per aggirarlo, ma il risultato non varrebbe la pena.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

La natura umana è esitare prima del grande passo. Dai a un interesse romantico o al potenziale cliente il tempo di risolvere pensieri e sentimenti. Non è necessario spingere.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Il motivo per cui le persone continuano ad abbattere le tue idee è perché non sanno cosa vogliono. Aspetta che chiedano input.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il riposo fa bene all’anima. Giri in piscina, tempo nel bagno turco o un bagno lussuoso ti faranno sentire come nuovo.

Aggiornamento ore 9.00