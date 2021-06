Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Ancora una volta ben ritrovati, apriamo la settimana con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 7 a domenica 13 giugno 2021.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra sintesi libera tratta dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Ti sentirai soddisfatto del modo in cui le cose stanno procedendo sia sul fronte personale che professionale. I malati rischiano di guarire miracolosamente. Coloro che sono sposati potranno riaccendere la loro vita amorosa e riportare la gioia nelle loro vite.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

Puoi provare a recuperare denaro da qualcuno, ma i tuoi sforzi potrebbero essere vani. I viaggi all’estero sono previsti per coloro che desiderano visitare luoghi esotici. Le probabilità di possedere una casa tutta tua sembrano brillanti per alcuni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

È probabile che il tuo eccellente rendimento scolastico ti apra molte porte. La vicinanza all’amante, anche senza scambiare una parola, sarà molto appagante.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Investire in qualcosa di nuovo rischia di rivelarsi redditizio. È probabile che un’impresa iniziata qualche tempo fa inizi a riprendersi. Gli osservatori del peso potrebbero dover rafforzare la loro determinazione per mantenersi in forma.

Aggiornamento alle 7.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

Qualcuno in famiglia potrebbe aver bisogno del tuo sostegno per perseguire qualcosa. Potresti trovare un po’ noioso guidare su lunghe distanze da solo. Alcuni di voi possono darsi da fare per costruire o ristrutturare una nuova casa.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine