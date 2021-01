Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 4 al 10 gennaio 2021

Un caro saluto a tutti voi, che state aspettando le novità di questa settimana con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra libera interpretazione dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

C’è qualche problema che probabilmente dovrai affrontare presto, ma niente per cui perdere il sonno. È prevista una tregua per coloro che devono affrontare problemi di pendolarismo.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

Il ripristino della casa può diventare una priorità per alcuni. Potresti non riuscire a fornire ciò che ci si aspetta da te sul fronte professionale e essere tirato su per lo stesso.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

Un rendimento scarso può vanificare le tue speranze sul fronte accademico. L’acquisto d’impulso può sprecare denaro e sconvolgere il budget.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Ci aspettano tempi entusiasmanti, mentre pianifichi gite divertenti. La tua mente potrebbe rimanere concentrata sul romanticismo, quindi aspettati un momento scintillante con il partner!

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

Chi è alla ricerca di una proprietà adatta può ottenerne una a un prezzo speciale. Un cambiamento di stile di vita solo per rimanere in forma ed energici è possibile per alcuni.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine