Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 7 al 13 dicembre 2020

Bentornati, cari amici, a questo nuovo giro di boa. La nuova settimana si apre con le consuete previsioni di Paolo Fox, da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox in sintesi libera dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Aspettati di essere ringraziato profusamente per la buona svolta fatta a qualcuno. Questa è una buona settimana per affrontare le questioni relative alla proprietà. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Chi è in vacanza troverà un posto esotico in cui soggiornare e godersi il cuore. Sarai in grado di dimostrare il tuo coraggio sul fronte professionale. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli La tua ospitalità sarà molto apprezzata da chi risiede all’estero. Sarai in grado di sfruttare altre strade per guadagnare. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Dovrai tenere d’occhio i progressi di qualcosa di importante sul fronte professionale. Non è il momento migliore per affrontare qualcosa di personale con il capo, poiché puoi ottenere no per una risposta. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Dare priorità al lavoro sarà importante o potresti rimanere intrappolato in una situazione imbarazzante. Potresti dover sopportare qualcuno sul fronte sociale che non riesci a sopportare. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Qualcuno potrebbe diffondere qualcosa di negativo su di te, quindi fai attenzione. Godi di una salute perfetta.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Questa è una buona settimana per affrontare i problemi in sospeso sia a casa che al lavoro. Avrai l’opportunità di intraprendere un viaggio che prima non avresti potuto intraprendere.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

È probabile che una questione di proprietà venga decisa a tuo favore. L’amante può sembrare un po ‘riservato e può persino versare acqua fredda sulle tue aspirazioni romantiche!

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Un errore di calcolo sul fronte professionale può causare grande imbarazzo. Rimani proattivo per recuperare il terreno perso al lavoro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Le persone intorno a te potrebbero tenerti a distanza, ma la colpa è tua. Potresti essere tutto pronto per impressionare le persone sul fronte sociale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

È probabile che gli elogi inaspettati da qualcuno che non conosci ti delizieranno. Farai tutte le mosse giuste per far innamorare qualcuno di te.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Un viaggio ti aiuterà a incontrare qualcuno vicino. Si prevede difficoltà a tenere il passo sul fronte accademico, ma la perseveranza pagherà.

Aggiornamento ore 9.00